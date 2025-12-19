Slušaj vest

Ne kaže se bez razloga da Svetog Nikolu slavi pola Srbije, a pola ide na slavu. Ovaj svetac poštuje se u celom hrišćanskom svetu, a samo u Srbiji posvećeno mu je više od 600 crkava. Za ovu slavu vezuje se i niz običaj koji se, kako je to inače u Srbiji, razlikuju od regiona do regiona, pa čak i od sela do sela.

Slava nije samo običaj - to je moćna nit koja povezuje generacije, sećanja i vrednosti. U ovom periodu, svaka kuća priča svoju priču kroz ikonu, kolač i molitvu, a domaćin i domaćica ponosno čuvaju tradiciju predaka.

O ovoj temi govorio je Slobodan Jovanović, otac četvoro dece i domaćin.

- Danas slavimo svetog Nikolu i često ljudi vezuju slavu za sveca, ali u centru svega je kolač. Koji je suština. Mi ne slavimo Svetog Nikolu, već Boga kroz Svetog Nikolu. Srpski narod se obezbožio i krenuo je da slavi svece bez Boga. Danas ne nosimo kolač u crkvu, ne idemo u crkvu, slavimo po restoranima. Naš Sveti Nikola je slavio Boga u najtežim vremenima, kada je Hrišćanstvo bilo progonjeno - kaže Jovanović i dodaje:

- Kada su naši preci bili u katakombama. Tek kada se hrišćanska religija dozvolila, Sveti Nikola je branio veru. On je postao Sveti jer je proslavio Boga. Zato mi u centru imamo kolač, koji predstavja Hristovo telo, jer se lomi kako bi oklajali naše grehe, zatim se vino proliva u krstu, kao krv za naše grehe. Tako da mi slavimo Hrista Boga, a poštujemo sveca.

Jovanović ističe da je do 10, i 11. veka naš narod bio paganski, jer smo verovali u više Bogova:

- Sveti Sava koji je bio prosvetitelj i koji je otišao da otvara srpske škole i crkve, on je na jako težak način odvratio narode koji veruju u više Bogova. Onda je u centar te slave stavio kolač i zato se zove krsna slava, to je vreme kada smo mi došli do toga da slavimo Hrista. Jesmo jedni od retkih koji slave. Naša braća pravoslavci Rusi nemaju slave na primer.

Mnogi paganski običaji su u tradiciji ostali ukorenjeni. Jovanović obajšanjava značaj slave u savremenom društvu, koji se kreće oscilacionom putanjom:

- Nas je Sveti Nikola pozivao da nemamo proste, već da imamo lični protest. I on je mnogo važan u savremenom svetu. Mladi su budućnost, stari su mudrost i moramo svi zajedno da sednemo i da se saberemo ba na toj slavi oko nekih pametnih ideja. Slave su nekada zvali i Skupštine, narod se okupljao o idejama. To je značaj slave. Da sednemo i proičamo Bogu. Ali, mi smo slave pretvorili u to koliko ćemo rakije popiti - kaže Jovanović i dodaje:

- Sveća simbolizuje svetlost i Hristos je rekao "Onaj ko bude verovao u mene, biće spašen za večnost" Naš sistem je stvoren da živi večno, a padom u greh, mi smo postali smrtna bića, Hristos nam daje svetlost da kaže ko se bude pričešćivao njegovo telo će živeti večno. To bi trebalo da se priča na slavama, a ne da se konzumiraju alkoholna pića. Pića gase naše recepore za misli i onda ta slava ode u žurku, ludnicu gde ljudi završavaju sa konfliktom i svađom. Mi smo dobili jedan bezbožni sistem vrednosti.

