Slušaj vest

Praznici stižu, a sa njima i gužve na graničnim prelazima, pa se u narednim danima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, duža zadržavanja i kolone vozila, posebno na najfrekventnijim izlazima i ulazima u zemlju.

Nadležni apeluju na vozače da se na putovanje pripreme unapred, prate stanje na prelazima i, ukoliko su u mogućnosti, koriste alternativne pravce kako bi izbegli višesatna čekanja. O situaciji na graničnom prelazu Horgoš, govorila je dopisinica Aleksandra Orlić:

Aleksandra Orlić Foto: Kurir Televizija

- U ovom momentu gužvi ima u manjim intervalima a putnici se zadržavaju od nekoliko minuta do sat vremena, a možda i do 2 sata ako računamo i Mađarsku granicu. Na izlaznim terminalima naše zemlje danas nema gužvi i prolazi se za svega nekoliko minuta. Kada je u pitanju ulazak u našu zemlju, dostupno je čak 7 traka za ulazak u Srbiju. Putnici se zadržavaju do sat vremena u zavisnosti od predela dana.

Orlić dodaje i da su juče u kasnijim časovima gužve bile veće:

- Velike gužve se očekuju i u toku večeri i vikendom, kada će veliki broj putnika da se uputi jer se naredne nedelje u sredu proslavlja katolički Božić. Mnogo putnika će tranzitirati kroz našu zemlju. Radno vreme graničnog prelaza Horgoš je 24 časa. Dok su produžili radno vreme graničnog prelaza Bajmuk, koji radi petkom, subotom i nedeljom sada od 7 ujutru do 24 časa. Prelaz Bački vinogradi je produžio radno vreme takođe i ovim danima, petkom subotom i nedeljom radi od 7 do 12 uveče i tako sve do 7. januara.

Foto: Marko Karović

EES sistem

Evropska unija uvela je EES sistem, elektronske evidencije ulazaka i izlazaka na graničnim prelazima za zemlje trećih zemalja, gde spadaju građani Srbiji, što dodatno otežava kretanje:

- Uzimaju se otisci prstiju, skenira se lice i donekle su građani upoznati sa svim čekanjima i zadržavanja. Neizvesno je koliko se može čekati. Treba se naoružati strpljenjem. Do utorka se sprovodi pojačana kontrola putnika i posebno se kontroliše upotreba alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci.

Očekuju se velike gužve na graničnim prelazima za vikend! EES sistem dodatno usporio proceduru, nadležni apeluju na vozače Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs