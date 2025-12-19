Slušaj vest

U Srbiji prvog dana vikenda ujutru i pre podne na zapadu Vojvodine, zapadu i istoku zemlje, kao i po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati tokom celog dana.

U ostalim krajevima pretežno sunčano, naročito na visokim planinama. Vetar u većem delu slab promenljiv, u košavskom području slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do pet stepeni, najviša od pet do 10, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije, oko dva stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod i dodao da se uveče i tokom noći u većini krajeva očekuje niska oblačnost i magla.

Vreme naredne nedelje

- U nedelju i ponedeljak u većem delu oblačno i maglovito, na istoku Srbije ponegde sa sipećom kišom, dok se periodi sunčanog vremena očekuju samo na visokim planinama južne Srbije. U utorak magla i niska oblačnost očekuju se uglavnom u Timočkoj Krajini, na zapadu zemlje i po kotlinama jugozapadne i južne Srbije - navodi RHMZ i dodaje:

Nastavlja se maglovito vreme Foto: Jakov Milošević

- U sredu naoblačenje s kišom zahvatiće ujutro jugozapadne, a zatim i ostale krajeve, na planinama će kratkotrajno padati i sneg, dok će od četvrtka padavine biti ređa pojava, a temperatura u manjem padu. Sledeće sedmice u košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni jugoistočni vetar.

Hladnije vreme krajem godine

Tmurno i maglovito vreme najavljuje i Marko Čubrilo na svom Fejsbuk profilu. Ističe i da promena sinoptike počinje oko 23. decembra i da već oko 25. sledi jače pogoršanje uz zahlađenje i padavine.

Marko Čubrilo kaže da rastu šanse za sneg posle 25. decembra Foto: Nenad Kostić, Privatna Arhiva

- Sneg nije nemoguć ni u nizijama, krajem godine još hladnije, a mesečni ECMWF praktično za ceo januar predviđa temperature ispod proseka. Za vikend ponovo češća pojava magle uz tmurno i hladnije vreme, samo bi na planinama i duž obale Jadrana bilo više sunca. Maksimumi najčešće od dva do pet, a u mestima bez magle od pet do 11 stepeni Celzijusa. Promenom rasporeda vazdušnog pritiska početkom sledeće nedelje najverovatnije sledi zahlađenje u svim slojevima troposfere, a ne samo pri tlu. Ciklon nad Sredozemljem će donositi padavine, dok će anticiklon sa centrom između zapada Skandinavije i Velike Britanije po svojoj istočnoj periferiji ka nama slati sve hladniji vazduh - napisao je Čubrilo i dodao:

- Od brzine prodora tog hladnog vazduha zavisiće i tip padavina. Jutarnji GFS je brži i zato ima mogućnost konkretnijeg snega i u nizijama, dok ECMWF ispod 500 metara nadmorske visine uglavno vidi kišu. To ne mora ništa još značiti jer će u pitanju biti izuzetno male varijacije iste sinoptike.

Šanse za sneg posle 25. decembra