U bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac“ kod Bujanovca u toku je obuka pripadnika pešadijskog bataljona iz sastava Četvrte brigade kopnene vojske na oklopnim borbenim vozilima „lazar 3M“, kojima je jedinica opremljena u prethodnom periodu.

Vojnici i starešine na poligonu uvežbavaju taktičke radnje i postupke na bojištu uz upotrebu ovog točkaša, čijim su uvođenjem u naoružanje Vojske Srbije unapređeni pokretljivost, zaštita i — zahvaljujući besposadnoj kupoli 30 mm — vatrena moć pešadijskih jedinica. Tokom obuke, oni stiču nova iskustva i obnavljaju ranije stečena znanja o sistemima i podsistemima borbenog vozila, njegovom naoružanju i održavanju.

Foto: Ministarstvo odbrane

Komandir voda kapetan Miloš Đokić ističe da je težište obuke na daljinski upravljivoj borbenoj stanici (DUBS), kalibra 30 milimetara.

— DUBS je besposadna kupola koja omogućava izviđanje terena, osmatranje i otkrivanje ciljeva, kao i dejstvo po neprijateljskoj živoj sili, lako oklopljenoj opremi i vatrenim sredstvima. U toku obuke posebnu pažnju stavljamo na timski rad, jer bez njega upotreba „lazara 3M“ nije moguća, budući da se vozilo sastoji od velikog broja sistema — rekao je kapetan Đokić i dodao da stalnim uvežbavanjem pravilnih postupaka i radnji prilikom obavljanja zadataka posada razvija rutinu.

Desetar Miroslav Trajković kaže da je obuka intenzivna i vrlo zanimljiva, a uz timski rad i veoma laka.

— Kao najzanimljiviju bih izdvojio obuku na radnom mestu operatera na daljinski upravljivoj borbenoj stanici. Timski rad je ključan jer se vozilo ne koristi samostalno, već kao sistem, a u njemu svaki član posade doprinosi ukupnoj efikasnosti i bezbednosti kompletne posade tokom izvršenja zadatka — rekao je desetar Trajković.

Foto: Ministarstvo odbrane