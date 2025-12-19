Slušaj vest

Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da se danas može očekivati više vanrednih prekida na putevima zbog većeg broja vozila, koja se očekuju zbog Nikoljdana i kraja radne nedelje, ujedno i početka pretposlednjeg vikenda u godini.

Sve to, kako su naveli, može zahtevati duže vreme putovanja, pa su poručili vozačima da ranije krenu na put, uz apel da ne žure zbog moguće smanjene vidljivosti zbog magle i mokrih kolovoza.

AMSS je u saopštenju dodao da je prohodnost puteva ka višim planinskim predelima i zimskim centrima dobra, da nema snega, ali da postoji opasnost od poledice, zbog čega je upotreba zimskih guma obavezna.

Na graničnim prelazima, automobili čekaju oko sat i po za ulaz u Srbiju na Šidu, kao i gotovo pola sata na izlazu iz Srbije na Horgošu, dok kamioni čekaju 14 sati za izlaz iz Srbije na Batrovcima, tri sata na Sremskoj Rači i oko dva i po sata na Bezdanu.

Kurir.rs/Beta

