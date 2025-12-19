Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas, tokom zvanične posete Republici Mali, sa ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje Abdulajem Diopom, kao i sa ministrom bezbednosti i civilne zaštite, generalom Daudom Alijem Mohamedinom.

Osvrnuvši se na višedecenijske tradicionalno prijateljske odnose naših zemalja zasnovanih na uzajamnom poštovanju i razumevanju, još od vremena Pokreta nesvrstanih, Dačić je sa ministrima razmatrao mogućnosti unapređenja bilateralne saradnje naših zemalja.

Sagovornici su se saglasili da postoji prostor za jačanje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, kao što su privreda, unutrašnji poslovi i bezbednost.

Ministar Dačić u Republici Mali Foto: Mup

Ministar Dačić je istakao da Republika Srbija i Republika Mali dele zajedničke vrednosti, kao što su poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, u skladu sa međunarodnim pravom.

Dačić je izrazio zadovoljstvo što je prvi put u poseti Republici Mali i uputio poziv ministrima, kao i državnom rukovodstvu da dođu u posetu Srbiji, ističući da će razmena međusobnih poseta na visokom i najvišem nivou dati dodatan impuls u jačanju naših prijateljskih višedecenijskih odnosa.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaNOVI KOLEKTIVNI UGOVORI ZA POLICIJU BIĆE BOLJI NEGO PRETHODNI! Dačić razgovarao sa predstavnicima policijskih sindikata (FOTO)
03.jpg
DruštvoDačić primio delegaciju Medija centra Ministarstva javne bezbednosti Kine: Izuzetna prilika za razmenu iskustava i dobrih praksi u ovoj oblasti
Ivica Dačić (1).jpg
HronikaUKUPAN KRIMINAL OPAO ZA PET ODSTO U ODNOSU NA PROŠLU GODINU Vasiljević: Policija očuvala stabilan javni red i mir
2025-12-11 13_14_26-Inbox - webredakcija@kurir-info.rs - Wireless Media Group Mail — Mozilla Firefox.png
PolitikaDAČIĆ UČESTVOVAO NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI GLOBALNOG SAVEZA ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA MIGRANATA: Mi nemamo tih problema, na vreme smo ih predupredili
WhatsApp Image 2025-12-10 at 6.10.24 PM.jpeg