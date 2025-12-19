Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas, tokom zvanične posete Republici Mali, sa ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje Abdulajem Diopom, kao i sa ministrom bezbednosti i civilne zaštite, generalom Daudom Alijem Mohamedinom.

Osvrnuvši se na višedecenijske tradicionalno prijateljske odnose naših zemalja zasnovanih na uzajamnom poštovanju i razumevanju, još od vremena Pokreta nesvrstanih, Dačić je sa ministrima razmatrao mogućnosti unapređenja bilateralne saradnje naših zemalja.

Sagovornici su se saglasili da postoji prostor za jačanje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, kao što su privreda, unutrašnji poslovi i bezbednost.

Foto: Mup

Ministar Dačić je istakao da Republika Srbija i Republika Mali dele zajedničke vrednosti, kao što su poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, u skladu sa međunarodnim pravom.

Dačić je izrazio zadovoljstvo što je prvi put u poseti Republici Mali i uputio poziv ministrima, kao i državnom rukovodstvu da dođu u posetu Srbiji, ističući da će razmena međusobnih poseta na visokom i najvišem nivou dati dodatan impuls u jačanju naših prijateljskih višedecenijskih odnosa.