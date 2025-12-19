Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić kaže da mu je uvek zadovoljstvo da sretne starog prijatelja, ministra spoljnih poslova Burkine Faso Karamoka Žan Marija Traorea.

"Susret u Republici Mali, gde smo obojica boravili službeno, iskoristili smo da razmenimo mišljenja o aktuelnim svetskim temama i da još jednom potvrdimo opredeljenost za nastavak jačanja prijateljskih odnosa naših zemalja", naveo je Dačić.