Susret u Republici Mali
Dačić se sreo sa ministrom spoljnih poslova Burkine Faso: Razmena mišljenja o aktuelnim svetskim temama i još jedna potvrda jačanja prijateljskih odnosa
Slušaj vest
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić kaže da mu je uvek zadovoljstvo da sretne starog prijatelja, ministra spoljnih poslova Burkine Faso Karamoka Žan Marija Traorea.
Povodom tog susreta u Republici Mali, Dačić se oglasio na Instagramu.
"Susret u Republici Mali, gde smo obojica boravili službeno, iskoristili smo da razmenimo mišljenja o aktuelnim svetskim temama i da još jednom potvrdimo opredeljenost za nastavak jačanja prijateljskih odnosa naših zemalja", naveo je Dačić.
Reaguj
Komentariši