Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić kaže da mu je uvek zadovoljstvo da sretne starog prijatelja, ministra spoljnih poslova Burkine Faso Karamoka Žan Marija Traorea.

Povodom tog susreta u Republici Mali, Dačić se oglasio na Instagramu.

"Susret u Republici Mali, gde smo obojica boravili službeno, iskoristili smo da razmenimo mišljenja o aktuelnim svetskim temama i da još jednom potvrdimo opredeljenost za nastavak jačanja prijateljskih odnosa naših zemalja", naveo je Dačić.

03.jpg
Ivica Dačić (1).jpg
2025-12-11 13_14_26-Inbox - webredakcija@kurir-info.rs - Wireless Media Group Mail — Mozilla Firefox.png
WhatsApp Image 2025-12-10 at 6.10.24 PM.jpeg