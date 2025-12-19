Slušaj vest

Neverovatan snimak zabeležen je na putu između Sjenice i Nove Varoši.

Naime, putevi su prekriveni gustom maglom, usled koje je vidljivost svedena na minimum.

Vozači se jedva probijaju kroz „zid“ od magle, pa je dodatni oprez neophodan, stoji u objavi.

"Ovo još nisam video. Ne vidi se ni pet metara. Sjenica", začuo se u jednom trenutku Milan, autor snimka.

Podsetimo, javno preduzeće "Putevi Srbije" je večeras saopštilo da treba očekivati maglu i poledicu na putevima, pogotovo duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na mostovima i nadvožnjacima.

