"OVO JOŠ NISAM VIDEO! NE VIDI SE NI 5 METARA" Jeziv snimak objavljen u blizini ovog grada u Srbiji: Pala najgušća magla, ljudi se jedva probijaju (VIDEO)
Neverovatan snimak zabeležen je na putu između Sjenice i Nove Varoši.
Naime, putevi su prekriveni gustom maglom, usled koje je vidljivost svedena na minimum.
Vozači se jedva probijaju kroz „zid“ od magle, pa je dodatni oprez neophodan, stoji u objavi.
"Ovo još nisam video. Ne vidi se ni pet metara. Sjenica", začuo se u jednom trenutku Milan, autor snimka.
Podsetimo, javno preduzeće "Putevi Srbije" je večeras saopštilo da treba očekivati maglu i poledicu na putevima, pogotovo duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na mostovima i nadvožnjacima.
