Put ka Evropskoj uniji mnoge Srbe podseća na odlazak u teretanu. Kad se probude ujutru i pomisle da trebaju da vežbaju, već im nije dobro. A onda na trkačkoj traci imaju osećaj da trče ne samo u mestu već i bez efekta. Bez obzira na takav osećaj, većina ljudi u Srbiji jasno pripada evropskoj kulturi i evropskim vrednostima. Zato smo u Muzeju knjige i putovanja Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat održali književno veče o delu "Veća Evropa: Proširenje EU od Zapadnog Balkana do Ukrajine" u saradnji sa Ambasadom Italije u Beogradu.

Foto: Kurir/Viktor Lazić

Na književnoj večeri govorili su autori knjige gospodin Luka Gori, ambasador Italije, i Nikola Pontara, direktor Kancelarije Svetske banke u Srbiji. S obzirom na to da su obojica iz Italije, veče je bilo propraćeno italijanskim kanconama, koje je izvodila Milica Milović.

Zaključak večeri

Veze Italije, Evropske unije i Udruženja Adligat su višestruke - čuvamo bogatu zbirku italijanistike sa više od 20.000 knjiga i 5.000 poštanskih maraka. Pravi biser je legat sa deset hiljada knjiga poznatog prevodioca Dragana Mraovića, koji je Srbima, između ostalog, približio Danteovu „Božanstvenu komediju“. Fondovi o zemljama Evropske unije u Adligatu čine čak osamdeset odsto svih materijala. Kod nas su originalni dokumenti s potpisom Napoleona, Luja XIV, velike zasebne zbirke o svim zemljama evropskog kontinenta. Pa ipak, često bolje sarađujemo i pravimo zanimljivije projekte sa udaljenim narodima i kulturama.

Foto: Kurir/Viktor Lazić

- U potpunosti razumem vaš skepticizam i da ste razočarani. Razumem da kritikujete Evropsku uniju, pa to činimo i mi u Italiji, a to čine i širom Evrope. Ali je i dalje to najbolja opcija koju imamo. Razumem da je EU načinila mnogo grešaka, da je proces pridruženja kompleksan. Međutim, za Srbiju ne postoje bolje opcije. Ne možete pobeći od svoje geografske pozicije. Srbija je evropska zemlja, evropske kulture, okružena evropskim državama koje su deo Evrope i NATO-a. Potrebno nam je da sve zemlje regiona, a posebno Srbija, postanu deo Evropske unije, ne želimo da stvaramo dodatne podele u regionu - istakao je ambasador Italije gospodin Luka Gori, a ove njegove reči bile su i svojevrstan zaključak cele večeri.

Simbolika

Oba sagovornika su istakla da geografski i kulturno Srbija pripada Evropskoj uniji, te da je potrebno iskoristiti mogućnost za pristupanje EU koja se sada pojavljuje. Diplomata u penziji Aneta Đermanović je podelila svoja profesionalna iskustva iz bogate diplomatske karijere u vezi s putem Srbije ka EU.

- Ukoliko se nastavi sadašnji tempo razvoja, Srbiji će biti potrebno sto godina da dostigne prosek razvijenosti Evropske unije. Ima mnogo mesta za poboljšanje, ali se mora priznati da su značajne promene već učinjene. Veliki posao tek je pred nama - izjavio je gospodin Nikola Pontara.

U prepunoj sali Muzeja knjige i putovanja među gostima je bilo predstavnika vlasti i opozicije, bankarskog sektora, kulturnih i umetničkih krugova. Publici se obratio i profesor Đorđije Andrijan, na čiju inicijativu je program organizovan. Gospodin Andrijan je profesor kulturne diplomatije i međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Padovi i Univerzitetu u Vitlejemu, kao i na drugim univerzitetima u svetu, stručnjak sa dugim iskustvom u radu za Unesko i počasni član Adligata.

Foto: Kurir/Viktor Lazić

Zvaničan moto Evropske unije je jedinstvo u različitosti, a upravo je to i simbolika reči Adligat: više knjiga ukoričenih u jedne korice, spoj raznovrsnosti, metafora za sjedinjavanje različitih kultura, ljudi, generacija pod jednim krovom. „In varietate concordia“ - pobedićemo u različitosti, stara je latinska izreka, koju je isticao Žak Delors, zaslužan za formiranje jedinstvenog tržišta i Šengenske zone, te proširenja EU sa 10 na 15 članova, osnivanje Erasmus programa razmene i stvaranja zajedničke valute. Delors je još isticao da je na svima nama da na kostur EU stavimo mesa, ali i malo više duše, dok je Žan Monet govorio da Evropa ne ujedinjuje zemlje, već ljude. Srbija upravo tako može da doprinese Uniji: bogatom dušom i izvanrednim ljudima.