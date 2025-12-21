Slušaj vest

Manje od dve nedelje ostalo je do dočeka Nove godine. Turističke destinacije tradicionalno se pripremaju za dočeke na otvorenom.

Trgovi širom Srbije su okićeni, ali za sada bez novogodišnje euforije na ulicama

Građani Leskovca o tome kažu:

- Gde ćete za Novu godinu? Ne znam. Verujte ne razmišljam o tome.

- Kući sa porodicom, pošto imam dvoje male dece.

- Mislim da ću kući ili tako nešto, imam neke prijatelje koji će doći. Gradski trg u Leskovcu možda? Ne, ne. Iskreno, ne znam ni šta se dešava.

A dešavaće se organizovani doček uz koncerte i prateći program.

Dijana Ranđelović, direktorka Turističke organizacije Leskovca, objašnjava: "Uz popularni lokalni bend. Naravno, u ponoć "Blek orkestar" i vatromet, a nakon ponoći naši najsrećniji sugrađani moći će da budu učesnici u novogodišnjoj lutriji. Pored dobre atmosfere, koju će napraviti lokalni bend, tu su i topli napici: čaj, grejana rakija, kuvano vino i podela besplatnih pljeskavica."

Tradicionalno i u skladu sa očekivanjima gostiju, i turističke destinacije organizuju dočeke na trgovima. Na Zlatiboru 26. decembra počinje "Božićna bajka", uz muzičke programe i predstave za najmlađe, a koncerata na Kraljevom trgu biće za doček, 1. i 2. janura. Koncerata 31. i 1. biće i u Vrnjačkoj Banji, a tamošnja "Novogodišnja bajka" počinje 30. decembra.

Mina Stanojević, Turistička organizacija Vrnjačke Banje, dodaje: "Ono što je novina u odnosu na prošlu godinu, jeste da će Vrnjačka "Novogodišnja bajka" biti na dve lokacije. Prva, naravno, biće novogodišnje kućice gde će naši gosti nešto moći da popiju, pojedu i kupe po koji suvenir na samom Trgu kulture. A druga lokacija je na platou kod Vrapca, gde će biti i klizalište, gde će moći da uživaju i oni najmađi i oni malo stariji."

Tradicionalna ostaje i odluka Vrščana. Već deceniju ne organizuje dočeke na otvorenom.

Jasna Živković, Turistička organizacija Vršca, navodi: "Grad Vršac sredstva usmerava na podelu novogodišnjih paketića malšanima do 10 godina, kako u Gradu Vršcu, tako i okolnim selima. Njih je ukupno 22-oje, tako da će, umesto organzovanog dočeka, Grad Vršac obradovati i ove godine sve mališane."

Organizovanog dočeka biće i na trgovima u Pirotu, Kragujevcu i Požarevcu. Ipak, u odnosu na prethodne godine, povećava se spisak gradova koji od toga odustaju.