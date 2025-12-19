Slušaj vest

Putevi Srbije su večeras upozorili vozače da budu oprezni zbog magle.

To javno preduzeće je navelo da magla smanjuje vidljivost na putevima, a pogotovo na deonicama duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

; U saopštenju u 20.50 su savetovali učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog ; magle.

Kurir.rs/Beta

