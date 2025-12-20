Slušaj vest

U narednim danima očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim graničnim prelazima kao i na najfkreventnijim putevima kroz našu zemlju jer se polako približavamo božićnim i novogodišnjim praznicima a što je uvek period kada se više putuje i kada su mogući i češći zastoji, navodi AMSS.

Savet vozačima je da se pre polaska na put dobro pripreme i informišu o najboljem putnom pravcu i uvek putujte sa dovoljnom količinom goriva.

U uslovima magle i slabe vidljivosti u ovom periodu za putovanje treba koristiti deo dana od 10 do 17 časova.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na putnička vozila na graničnimprelazima zadržavaju se do sat vremena, dok teretnjaci čekaju do osam sati.

Na putničkim terminalima (PMV), na ulazu u Srbiju, na graničnom prelazu Kelebija vozila se zadržavaju do 60minuta.

Zadržavanja na (TMV) terminalima na izlazu iz Srbije za teretna vozila su na graničnom prelazu Batrovci 480 minuta, a na Sremskoj Rači 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Produženo je radno vreme GP "Bački Vinogradi" - svakog petka, subote i nedelje do 11. januara 2026. biće otvoren u vremenu od 7 do 22 časa.

U dogovoru sa mađarskim graničnim organima, odlučeno je da granični

prelaz Horgoš 2, radi od 5 do 23 časa.

Usled ograničenja preko mosta Bogojevo, alternativni putni pravci ka Republici Hrvatskoj za teretni saobraćaj su: državni put I A 3 prelaz Batrovci, I B 16 preko mosta Bezdan, kao i državni put II A - 108 preko mosta kod Bačke Palanke gde je ograničenje zabrane saobraćaja svim vozilima čija najveća dopuštena masa prelazi 24 tone.

Na GP "Mali Zvornik" od 2. decembra 2025. od 6 časova uspostavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 5 tona, a koji je bio u prekidu zbog oštećenja mosta preko reke Drine.