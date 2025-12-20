Slušaj vest

Iskoristite do 20% popusta za rane rezervacije i obezbedite boravak u jednom od najlepših resorta Bodruma, gde se prirodni ambijent, komfor i bogata ponuda sadržaja spajaju u savršeno letnje iskustvo na obali Egejskog mora. Ponuda važi za sezonu 2026.

Turska je zemlja u kojoj se susreću Istok i Zapad, tradicija i savremeni duh, nudeći putnicima raskoš boja, ukusa i mirisa na svakom koraku. Njene obale, okružene azurnim morem, kriju bisere savršenog odmora, a jedan od najpoznatijih je upravo Bodrum.

Foto: Promo

Bodrum je sinonim za sofisticiran letnji odmor. Grad bogate istorije, prepoznatljive bele arhitekture i živopisnih marina odiše posebnom energijom koja spaja opuštenost i luksuz. Šarmantne uličice, autentične taverne, galerije i dinamičan noćni život čine Bodrum idealnim izborom za one koji žele da spoje odmor za dušu i telo.

U blizini ove mediteranske idile smešten je Yasmin Bodrum Resort 5★ , hotelski kompleks koji se prostire na 108.000 m² i nudi savršen balans modernog komfora i prirodnog okruženja.

Foto: Promo

Hotel se nalazi uz sopstvenu peščano-šljunkovitu plažu dužine oko 700 metara, sa tri pontona, pružajući gostima mir i direktan kontakt sa morem.

Yasmin Bodrum Resort 5★ raspolaže sa 460 smeštajnih jedinica, smeštenih u glavnoj zgradi i club kompleksu. Sve sobe su udobno i funkcionalno opremljene i imaju keramički pod, sef, telefon, LCD TV, centralnu klimatizaciju, kupatilo sa tuš kabinom, fen za kosu, mini-bar, kao i balkon ili terasu. Sobe mogu imati pogled na more, baštu ili kopno.

Foto: Promo

U okviru hotela gostima su na raspolaganju glavni restoran, četiri à la carte restorana, brojni barovi, poslastičarnica i diskoteka, čineći gastronomski i zabavni deo boravka izuzetno raznovrsnim.

Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive i obuhvata doručak, kasni doručak, ručak, večeru i ponoćnu užinu u glavnom restoranu, na bazi samoposluživanja – izbor više jela prema hotelskim pravilima. U cenu su uključena lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, obroci u glavnom restoranu, kao i užine i poslastice u određeno vreme i na određenim mestima unutar kompleksa. Korišćenje à la carte restorana je besplatno jednom tokom boravka od minimum sedam noći, uz obaveznu prethodnu rezervaciju.

Foto: Promo

Gosti hotela Yasmin Bodrum Resort 5★ mogu uživati u tri otvorena bazena, od kojih jedan ima tri tobogana, kao i u zatvorenom bazenu, uz bogat animacioni program, muziku uživo i žurke na plaži.

Posebno se izdvaja moderan Spa centar površine 2.500 m², kao i fitness zona, namenjeni potpunoj relaksaciji i rekreaciji.

Za najmlađe goste obezbeđeni su mini club (4–12 godina), dečiji bazen sa dva tobogana, zatvoreni dečiji bazen i mini disko.

Foto: Promo

Yasmin Bodrum Resort 5★ se nalazi oko 5 km od centra Turgutreisa, približno 20 km od centra Bodruma i oko 50 km od aerodroma.

U ponudi Turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji uključuju povratnu avio-kartu, transfere, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu i usluge predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od destinacije.

Avio aranžmani za Egipat dostupni su tokom cele godine, putem redovnih ili čarter letova. Paket aranžmani za Siciliju, odnosno Kataniju i Palermo, realizuju se redovnim avionskim linijama – od 20. maja svake srede za Palermo i od 25. maja svakog ponedeljka za Kataniju.

Foto: Promo

Pored čarter letova iz Beograda za Tunis, kao i za Antalijsku i Egejsku regiju u Turskoj, 1 A Travel u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom Monastir), koji će saobraćati svake subote od 06. juna 2026. godine.

Više informacija o ponudi hotela, kao i mogućnost online rezervacije , dostupni su na zvaničnom sajtu Turističke agencije1 A Travel, dok se za dodatna pitanja putnici mogu obratiti call centru na broj 011 655 78 00.