U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Institucije u ringu: ko vodi rat krivičnim prijavama u vrhu Srbije?

• Zašto se senke Balkana nadvijaju nad nekim od najvećih terorističkih napada u svetu?

• Svi ćemo biti čipovani do 2030. a da to ne primetimo – stvarnost koja čeka iza ćoška?

• Najbolji srpski numerolog u studiju Kurir TV otkriva geometriju kosmosa za 2026.