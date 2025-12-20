Slušaj vest

Mnogi građani nisu sigurni gde pravilno da odlože fiskalne račune nakon kupovine. Iako se često smatra da spadaju u stari papir, stručnjaci upozoravaju da je to pogrešno i da računi iz prodavnica ne smeju da se bacaju u kontejner za papir - bez izuzetka.

Prema preporuci nemačke Savezne agencije za zaštitu životne sredine (UBA), svi računi, uključujući i novije, plave verzije, imaju tačno određeno mesto za odlaganje.

Zašto računi ne spadaju u papirni otpad

Račune treba bacati u komunalni otpad Foto: Shutterstock

Fiskalni računi štampani su na posebnom termalnom papiru koji ima hemijski premaz. Upravo taj sloj predstavlja problem u procesu reciklaže, jer otežava preradu i smanjuje kvalitet recikliranog papira.

Stručnjaci iz evropske organizacije INGEDE upozoravaju da boje i hemikalije iz termalnog papira mogu završiti u krajnjim proizvodima, poput toalet-papira, a potom ponovo dospeti u životnu sredinu. Ovo važi i za račune koji ne sadrže bisfenol A, supstancu koja je ranije bila posebno sporna.

Gde se pravilno bacaju fiskalni računi

Preporuka stručnjaka je jasna: svi računi, bez ikakvog izuzetka, treba da se bacaju u mešani komunalni otpad.

Slična pravila važe i za kuhinjske papirne ubruse i maramice, koji se takođe ne odlažu u papirni otpad zbog svog sastava i načina obrade.