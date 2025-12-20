Slušaj vest

Digitalni sistem Evropske unije za kontrolu granica izaziva višesatna zadržavanja na pasoškoj kontroli, jer se službe suočavaju sa povećanjem od 70 odsto vremena potrebnog za sprovođenje graničnih provera, saopštio je Međunarodni savet aerodroma (ACI) sa sedištem u Briselu.

ACI je pozvao na hitnu reviziju sistema ulaska i izlaska (EES), čija je primena u Evropi započela u oktobru, prenosi Independent.

Tokom šestomesečnog perioda uvođenja sistema, državljani trećih zemalja, među kojima su i Srbi, i dalje prolaze pasošku kontrolu i dobijaju pečate, ali EES dodatno zahteva uzimanje otisaka prstiju i snimanje biometrijskih podataka lica, navodi list. Na mnogim aerodromima u tu svrhu postavljeni su samouslužni aparati.

Putnici već sada trpe značajne neprijatnosti

Trenutno je samo svaki 10. putnik obavezan da prođe digitalnu registraciju, ali će se taj udeo od 9. januara 2026. povećati na 35 odsto, dodaje Independent, Blic prenosi pisanje Tanjuga.

Generalni direktor ACI Evropa Olivije Jankovec upozorio je da putnici već sada trpe značajne neprijatnosti, dok je rad aerodroma otežan i pri sadašnjem pragu od 10 odsto.

On je naveo da će, ukoliko se operativni problemi ne reše u narednim nedeljama, povećanje praga registracije na 35 odsto neminovno dovesti do znatno većih gužvi i sistemskih poremećaja u radu aerodroma i avio-kompanija, uz mogući rizik po bezbednost.

"EES ne sme da znači haos za putnike i nered na našim aerodromima", poručio je Jankovec.

Na ovih 7 aerodroma je najgore

ACI navodi da su najteže pogođeni aerodromi u Francuskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Islandu, Italiji, Portugalu i Španiji.

Organizacija traži ublažavanje dinamike uvođenja sistema, koje bi trebalo da bude završeno do 9. aprila 2026. godine i ukazuje na niz problema, uključujući česte zastoje u radu sistema, tehničke poteškoće sa kioscima, nepostojanje efikasne aplikacije za prethodnu registraciju, kao i nedovoljan broj graničnih policajaca zbog nedostatka osoblja.

Portparol Evropske komisije odbacio je ove tvrdnje, navodeći da je sistem EES uspešno pokrenut 12. oktobra 2025. i da od tada funkcioniše uglavnom bez problema.

Prema njegovim rečima, već je registrovano više od 50 odsto dolazaka, vreme obrade se smanjuje kako službenici stiču iskustvo, a značajne gužve povezane sa EES-om nisu zabeležene, osim u pojedinačnim slučajevima.

EK je istakla da države članice imaju mogućnost delimične ili potpune suspenzije sistema u izuzetnim okolnostima, da bi se ublažile gužve tokom perioda pojačanog saobraćaja.

