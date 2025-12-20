Slušaj vest

Velika gužva na auto-putu u pravcu ka Nišu stvorila se već danas, iako se priliv putnika očekuje u narednim danima, posebno tokom sledeće nedelje, kada počinju božićni i novogodišnji praznici. Na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija na ulazu u Srbiju takođe su formirane velike kolone vozila. Jedan od razloga pojačanog intenziteta saobraćaja je i masovni dolazak naših građana iz zemalja Zapadne Evrope, ali i tranzita stranih putnika koji kroz Srbiju putuju ka svojim domovima ili prazničnim destinacijama.

Na deonici kod Jagodine dodatni problem predstavljaju radovi na putu, zbog kojih se saobraćaj odvija usporeno, što je dovelo do formiranja dugih kolona vozila. Gužve na ovom pravcu zabeležene su i juče.

Guže na putevima za praznike Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Zbog gužvi se oglasio i AMSS

Na snimcima sa terena može se videti velika kolona automobila koji se kreću znatno sporije nego uobičajeno, uz povremena zadržavanja.

Zbog tradicionalne gužve oko praznika jutros se oglasio AMSS upozorio putnike da se u narednim danima na najfrekventnijim pravcima u Srbiji, ali i graničnim prelazima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja.

Nadležni apeluju na vozače da planiraju putovanja unapred, prate stanje na putevima i naoružaju se strpljenjem, jer se narednih dana mogu očekivati još veća zadržavanja, kako na auto-putevima, tako i na graničnim prelazima.