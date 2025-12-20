Slušaj vest

Nenadić kaže da društvene mreže postaju naši dosijei, i da sami drugima dajemo informacije.

- Ono što smo davno učili, da kada nešto uradimo neko tamo nam daje pluseve ili minuse, tako je i sada, po recimo pitanju prelaska granice. Naše razmišljanje i ideje mi svojevoljno dajemo drugima, i samim tim ljudi mogu steći informacije o tome kakvi smo - rekao je on.

Privatnost se polako gasi, a sami smo doprineli tome, kazao je on, i dodao da kada ne bi koristili društvene mreže niko ne bi imao toliko informacija o nama.

Foto: Kurir Televizija

- Sa druge strane, meni se ne sviđa ovaj EES sistem, za ulaz u EU, pošto ja ne znam ko će sutra šta da uradi sa našim informacijama. Možda će sutra neko da fejkuje te informacije i da kaže da ste uradili nešto što niste. I greška u algoritmu može da znači zabranu ulaska. Vi kada se skenirate, kompjuter kaže: ispravite glavu i nemojte da se smejete - rekao je Nenadić.

Vesna de Vinča je rekla da je strašan upliv u privatnost svih nas, i rekla je da ne vidi način da mi to obustavimo.

- Možemo svi da ućutimo, ali je to nemoguće izvesti. A što se tiče lažnih profila, to će se lako eliminisati - kazala je ona.

Rekla je da EU od sledeće godine prelazi na sistem digitalnog ID, i da to ide i ka nama, kao i da je to jako plaši.

- Tu preovlađuju sada teorije zavere gde se ljudi masovno dogovaraju o iseljavaju iz gradova, i da prelaze na neke uslove gde neće zavisiti od sistema. I to je cela stvar, koja zavisi od digitalnih dokumenata, i sve se kreće na kraju ka čipu. Transhumanizam, kao jedna ideologija koja ide ka nečemu više, gde svaki pojedinac može nadići svoja ograničenja, može biti i tehnološki, gde idemo ka tim čipovima - rekla je ona.

Foto: Kurir Televizija

Dodala je da je upoznala čuvenog pisca Artura Klarka, koji je govorio da će ljudi biti čivovani, i da joj je rekao da će to biti dobro - gledao je to kroz perspektivu nekih pozitivnih stvari.

- Imali smo nedavno slučaj da je čip neurolink Ilona Maska stavljen u glavu pacijenta. Time su želeli da pomognu ljudima koji ne mogu da koriste ruke i noge da mogu da žive normalno - kazala je ona.

Nenadić ističe da nije problem čipovati nekoga, i da se može koristiti i za plaćanje, zaključavanje vrata, druge svakodnevne stvari...

- Ako nekome ugrade čip u mozak ja ne znam da li će neko dobiti nešto od toga. Malo mi je bezveze ta priča o čipovima u mozgu - rekao je on.

Vesna de Vinča je rekla da je cilj da demokratija prestane da postoji, kako bi veštačka inteligencija određivala šta će da se dešava, podsećajući na imenovanje AI ministarke u Albaniji.

- Tehnokrate hoće da preuzmu vlast na celoj planeti - kazala je ona.

Ona, o slučaju Džefrija Epstajna, tvrdi da on nije bio samo pedofil, već i najveći agent Izraela i Mosada.

1/25 Vidi galeriju Objavljeni Epstajnovi dokumenti Foto: HOGP/House Oversight Committee

- To je izašlo na videlo, i to i jeste bio problem kod objavljivanja ovih dosijea. To je bio pritisak i na Trampa, kada nije hteo da objavi, da to radi zbog Izraela. Tako su navlačili ljude na pedofilske orgije, da bi ih kasnije ucenjivali - kazala je Vesna de Vinča.