Lekarima Doma zdravlja Pančevo javilo se 17 osoba koje su jele meso zaraženo trihinelom, opasnim parazitom, čije su prisustvo u 189 kilograma svinjetine na teritoriji Južnobanatskog okruga potvrdile inspekcijske službe Ministarstva poljoprivrede.

Uhapšeni su M. S., veterinar i vlasnik veterinarske ambulante, i D. J., vlasnik poljoprivrednog gazdinstva, osumnjičen za preprodaju zaraženog mesa.

Ministarstvo je saopštilo da je deo mesa opasnog po ljudsko zdravlje već pojeden i prodat, i to nakon što je veterinarska ambulanta dala zeleno svetlo da je meso "zdravstveno ispravno".

Kako je slučaj otkriven

A da nije baš tako otkriveno je kada je veterinar M. S., posumnjavši u ispravnost sopstvenog nalaza, uzorak odneo u Veterinarski specijalistički institut Pančevo. Tamo je, metodom kompresije na staklu, utvrđeno prisustvo velikog broja larvi trihinele. Veterinarska inspekcija je odmah reagovala i izašla na gazdinstvo sa kog potiče prometovano meso.

Skoro 190 kilograma mesa stavljeno u promet Foto: Kurir Televizija

- Izvršeno je službeno uzorkovanje sumnjivog mesa i metodom veštačke digestije potvrđen je nalaz prisustva larvi trihinele spiralis u mesu. Deo tog mesa inače je konzumiralo više lica, deo je prodat, a deo skladišten, a sve to po dobijanju prvobitne informacije od veterinara da je meso zdravstveno ispravno i da može da se konzumira - navodi se u saopštenju ministarstva i dodaje da su sve osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženim mesom identifikovane i upućene u epidemiološku službu radi daljeg praćenja zdravstvenog stanja:

Bez simptoma oboljenja

- Prema dostupnim podacima Doma zdravlja Pančevo, svih 17 osoba je pod medicinskim nadzorom i terapijom, bez uočenih simptoma oboljenja do današnjeg dana. Po dobijanju laboratorijskog nalaza o prisustvu larvi trihinele spiralis u mesu u inspekcijskom uzorku, veterinarska inspekcija o ovom slučaju obavestila je javnog tužioca. Istovremeno, pisanim putem obavešteni su i epidemiolog i sanitarni inspektor.

Inspekcijskim nadzorom, preciziraju iz ministarstva, utvrđeno je i da je veterinarska ambulanta u vlasništvu M. S. radila bez potrebnih odobrenja i sertifikata za pregled mesa na trihinelu i sada joj je zabranjeno obavljanje veterinarske delatnosti.

U registrovani objekat za neškodljivo uništenje predato je 188,9 kilograma svinjskog mesa i mesnih prerađevina.

Trihineloza je opasno i dugotrajno oboljenje Foto: Shutterstock/Youtube/Printscreen

- Prilikom kontrole gazdinstva s kog je poteklo meso za koje je utvrđeno da je zaraženo trihinelom zatečeno je 60 životinja, od kojih je samo pet bilo obeleženo. Za neobeležene životinje preduzete su zakonom propisane mere i biće pokrenut prekršajni postupak protiv vlasnika gazdinstva - ističe ministarstvo:

- Apelujemo na građane da meso za sopstvenu upotrebu obavezno daju na pregled isključivo ovlašćenim i registrovanim veterinarskim organizacijama, jer je to jedini pouzdan način zaštite zdravlja ljudi.

Novi slučaj trihineloze otkriven i na području Mačve.

Svinja od 100 kg može da uništi zdravlje 200 ljudi

Prof. dr Svetlana Stanišić, stručnjak za ishranu, kaže za Kurir da je trihineloza opasna bolest koja dugo traje i teško se leči.

- Prenosi je obli crv, sitni parazit, sa životinje na ljude, i to obično unosom svinjskog mesa, ali rizični su i divljač i meso konja. Sve te vrste mesa moraju da se nose na pregled i da se svest ljudi podigne zbog ozbiljnosti situacije. Ako je jedna svinja zdrava, ne znači da su sve. Prilikom klanja larve nisu vidljive golim okom - ističe prof. dr Stanišić i dodaje da zdravstvene posledice trihineloze mogu biti dugotrajne:

Svetlana Stanišić o trihinelozi Foto: Kurir Televizija

- Prvih sedam dana javljaju se stomačni problemi, pa osoba misli da je otrovana nekom hranom. Do šeste nedelje nastupa migraciono mišićna faza, kad dolazi do širenja trihinele i tada se javljaju manje specifični simptomi - bolovi u mišićima, opšta slabost, temperatura, osip i, retko, otok kapaka, a laboratorijom se konstatuje povišen nivo eozinofila. Opasno je ako dođe do komplikacija za srce, pluća i mozak jer je moguće da se larve nađu u srčanom mišiću i ostave ožiljke kao posledicu bolesti. Važno je naglasiti da su suhomesnati proizvodi najrizičniji i da zamrzavanje do 30 dana ne uništava larve. Svinja od 100 kilograma može da uništi zdravlje 200 ljudi.

Meso od dijafragme nosite na proveru

Sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda PKS Nenad Budimović apelovao je na ljude da nose meso na proveru.

- Pregled ne košta puno, što u poređenju sa narušenim zdravljem ne može ni da se komentariše. Baš zbog toga što su karakteristični mišići dijafragme za pronalaženje parazita, jednostavno se uzima to parče. Ne vredi uzimati od buta, od plećke, jer tu može da se dogodi da nema dovoljan broj larvi i da nalaz bude negativan - kazao je Budimirović za RTS.

Nenad Budimirović apeluje na ljude da nose meso na proveru Foto: RTS Printscreen