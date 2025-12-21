Slušaj vest

Prvo polugodište za učenike u Vojvodini završava se u utorak 23. decembra, dok je poslednji radni dan u školama u ostatku Srbije 30. decembar.

Zimski raspust za školarce na severu zemlje počinje i završava se ranije pa će đaci u školskim klupama biti već od 12. januara, dok drugo polugođe u ostalim vaspitno-obrazovnim ustanovama počinje 19. januara.

Prema ovogodišnjem školskom kalendaru objavljenom na sajtu Ministarstva prosvete osnovci i srednjoškolci u Srbiji ove školske godine imaju ukupno pet raspusta. Prvi je bio u novembru kada smo 11. obeležavali Dan primirja u Prvom svetskom ratu, a predstojeći zimski koji je ujedno i pauza između polugođa trajaće skoro tri nedelje tačnije od 31. decembra do 19. januara, kada se vraćaju na nastavu.

Đaci će uskoro na zimski rasput Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Odmor u februaru

Novina od ove školske godine je što će školarci imati duži odmor od čak devet dana i u februaru koji obuhvata i državni praznik Sretenje koji obeležavamo 15. i 16. februara. Đaci će spojiti neradne dane od 14. februara pa sve do 22, dok će učenici u Vojvodini krenuti sa nastavom 18. februara.

U martu školarci neće imati "pauza", ali zato već u aprilu ih čeka prolećni raspust. Usršnji raspust počinje u petak 10. aprila i traje do srede 15, dok predah za Prvi maj traje 1. 2. i 3. maja odnosno od petka do nedelje.

Raspust u februaru pa u aprilu Foto: Shutterstock

Kraj školske godine

Kraj školske godine za osmake biće 29. maja, dok se ostali osnovci raspuštaju 12. juna. Što se tiče srednjoškolaca, veliki maturanti srednje obrazovanje završavaju zvanično u petak 22. maja, a učenici završnog razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola nedelju dana kasnije. Ostali srednjoškolci školsku godinu završavaju u petak, 19. juna.

Poklapanje dana raspusta i neradnih dana

I dok su školarci u većem delu Srbije na zimskom raspustu od 30. decembra do 19 januara zaposleni mogu da očekuju neradne dane 1. i 2. dana nove godine, a zatim je i sreda 7. januar zvanično neradni s tim što je Vlada Srbije prethodne nedelje predložila i da Badnji dan 6. januar i 24. decembar takođe budu neradni za one vernike koji obeležavaju katolični i pravoslavni najradosniji hrtišćanski praznik - Božić.

Neki neradni dani se poklapaju sa danima raspusta Foto: Shutterstock

Poklapanje raspusta i neradnih dana biće i u februaru kada će zaposleni imati neradne dane od 15. do 17. februara zbog državnog praznika. Zatim, sledi i prolećni odmor od 10. aprila, koji se ovog puta neće spajati sa Prvim majem.