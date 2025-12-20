Slušaj vest

Jasmina Cvetković (33) iz Surudlice je devojka koja se poslednjih godina bori sa kancerom

Iako joj je zbog metastaza na operaciji u Turskoj minule godine izvađeno čak sedam organa, ovoj mladoj ženi se rak vratio pa je nedavno išla ponovo pod nož. Sada se oglasila na svom Fejsbuk profilu i kazala da je ova intervencija bila još teža i da joj je izvađena i žučna kesa.

- Bolujem od raka materice. Prošle godine su mi sklonili matericu, jajnike, vaginu, bešiku i debelo crevo. Zahvaćen mi je nerv na nozi, karlica i nosim dve stome. Nažalost rak se opet vratio. Upravo sam opet operisana i ovaj put je bilo još teže nego prvi - više sam isečena i imam mnogo novih rezova. Rak je bio baš veliki, izvađena mi je i žučna kesa, a kost na nozi je morala da se seče i guli zbog čega sada imam veliki problem s njom - napisala je hrabra devojka i dodala:

Jasmina Cvetković se oglasila iz bolnice Foto: Facebook Printscreen

 - Još uvek nemam sve tačne detalje, ali borim se. Kad budem saznala šta i kako dalje reći ću vam.

Podsetimo, Kurir je ranije pisao da Jasmina živi u šestočlanom domaćinstvu u kojem samo očuh radi. Bolest je otkrila preprošle jeseni posle infarkta pluća koji je imala nakon upale pluća. Lekari su najpre sumnjali na cistu, ali rezultati su potvrdili karcinom materice i to treći stadijum, koji se proširio na jajnike, bešiku i deo debelog creva.

Preživela još jednu tešku operaciju Foto: Printscreen

Imala je 28 zračnih terapija, probala je i brahiterapiju, ali bez uspeha. Nadu za izlečenje dali su joj lekari u Turskoj. Ova hrabra devojka operisana je minule jeseni u Turskoj. Operacija je trajala 15 sati. Tada su joj izvadili matericu, debelo crevo i bešiku. Nastavila je s terapijama, ali je nažalost, nakon nekoliko meseci ova opaka bolest se vratila. I opet je skupila hrabrosti i novac da ode na novu operaciju. Pored velikih bolova i muka ova devojka je vedra i pozitivna.

