Zima počinje danas u 16 časova i 3 minuta, a prvi dan zime je ujedno i najkraći dan u godini - zimski solsticij.

Na dan početka zime Sunce u Beogradu izlazi u 7.13, a zalazi u 16 sati, što znači da će obdanica trajti osam časova i 47 minuta, a noć 15 časova i 13 minuta, saopštilo je Astronomsko društvo "Ruđer Bošković".

Posle 21. decembra dani počinju da se produžavaju, a zima će trajati do petka, 20. marta 2026. godine.

Kurir.rs/FoNet

