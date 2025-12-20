Slušaj vest

Troje ljudi koji su ostali zaglavljeni u korpama na ski liftu na Savinom Kukuuspešno su evakuisani, javlja TVCG. U pitanju su državljani Srbije i Nemačke, kao i jedan državljanin Crne Gore.

Dve korpe u kojima se nalazi troje stranih turista jedno vreme su ostale zaglavljene na vrlo nepristupačnom terenu.

Spasioci i zaposleni u Skijalištu pokušavali su da im dostave ćebad.

Kako saznaje TVCG, u pitanju su strani državljani.

Prema prvim podacima, korpa u kojoj su bili muškarac i žena je nakon kvara proklizala, što se smatra uzorkom ove nesreće.