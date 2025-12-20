Društvo
NA ŽIČARI NA DURMITORU ZAGLAVLJEN I SRBIN! Spasioci prišli nepristupačnom terenu, usledila evakuacija, otkriveno šta se zapravo desilo
Slušaj vest
Troje ljudi koji su ostali zaglavljeni u korpama na ski liftu na Savinom Kukuuspešno su evakuisani, javlja TVCG. U pitanju su državljani Srbije i Nemačke, kao i jedan državljanin Crne Gore.
Dve korpe u kojima se nalazi troje stranih turista jedno vreme su ostale zaglavljene na vrlo nepristupačnom terenu.
Spasioci i zaposleni u Skijalištu pokušavali su da im dostave ćebad.
Ranije danas, na Savinom Kuku jedna osoba je stradala a druga teško povređena nakon što su ispale iz korpe na ski liftu.
Kako saznaje TVCG, u pitanju su strani državljani.
Prema prvim podacima, korpa u kojoj su bili muškarac i žena je nakon kvara proklizala, što se smatra uzorkom ove nesreće.
Kurir/TVCH
Reaguj
Komentariši