Kamioni na graničnom prelazuBatrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju osam sati, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije.

Automobili na graničnom prelazu Kelebija iz Mađarske ka Srbiji čekaju sat vremena, na prelazu Horgoš 45 minuta, a na prelazu Bački Breg pola sata.

Na graničnom prelazu Sremska Rača iz Bosne i Hercegovine na ulazu u Srbiju automobili čekaju 40 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Produženo je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi sa Mađarskom, koji će svakog petka, subote i nedelje do 11. januara 2026. biće otvoren u vremenu od 7 do 22 časa.

"U dogovoru sa mađarskim graničnim organima, odlučeno je da granični prelaz Horgoš 2, radi od 5 do 23 časa", naveli su iz AMSS-a.