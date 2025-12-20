Slušaj vest

Jovana Aleksić, rođena Trsteničanka, prva je Srpkinja u svetu koja je prihvaćena za apliciranje personalizovane vakcine protiv raka kože koju je proizveo Institut Gamaleja u Moskvi pod pokroviteljstvom Vladimira Putina, predsednika Ruske Federacije i na osnovu koje će biti ustanovljen mehanizam za lečenje svih Srba od ove opake bolesti.

Uspešnost vakcine procenjen je na 95%.

Jovani je zakazano 15. januara 2026. godine da se javi u Moskvu kako bi ostala 5 meseci i kako bi primala personalizovanu vakcinu protiv melanoma.

Prethodno, 2017. godine Jovana je primetila promenu na mladežu na levom ramenu koji je u potpunosti uklonjen 2018. godine. Ustanovljena je dijagnoza melanoma ruke, uključujući rame (C43.6). Nakon 6 meseci uočene su metastatske promene.

U julu 2024. godine uočen je veći broj promena na mozgu i plućima.

U martu 2025. godine Jovana je primljena u UKCS na Kliniku za neurohirurgiju zbog MRI verifikovanog postojanja novonastalih sekundarnih depozita, u stanju nakon prethodno sprovedena četiri radioneurohirurška tretmana Gama nožem u KNH UKCS a radi planiranog petog.

Ustanovljena je prateća dijagnoza sekundarni zloćudni tumor mozga i moždanica (C79.3).

Potrebno je da u toku januara 2026. godine Jovana nastavi lečenje u Moskvi gde bi primala personalizovanu terapiju kao i imunoterapije, dakle lek postoji.

S obzirom da ovaj vid lečenja iziskuje visoke troškove potrebna je pomoć svih humanih ljudi u vidu donacija. Porodica je skupila 35.000 evra, a radi celokupnog lečenja potrebno je još 65.000 evra.

Foto: Budi Human

Sredstva su potrebna za personalizovane vakcine, terapije, specijalističke preglede, dijagnostičke preglede, prevod medicinske dokumentacije i putne troškove u toku lečenja.

Sve potrebne informacije za pomoć Jovani na linku - https://www.budihuman.rs/korisnik/1907/jovana-aleksic

Foto: Budi Human