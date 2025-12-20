Jovana je prva Srpkinja koja će primiti vakcinu protiv raka! Uspešnost procenjena na 95 odsto, na osnovu nje biće ustanovljen mehanizam za lečenje svih Srba
Jovana Aleksić, rođena Trsteničanka, prva je Srpkinja u svetu koja je prihvaćena za apliciranje personalizovane vakcine protiv raka kože koju je proizveo Institut Gamaleja u Moskvi pod pokroviteljstvom Vladimira Putina, predsednika Ruske Federacije i na osnovu koje će biti ustanovljen mehanizam za lečenje svih Srba od ove opake bolesti.
Uspešnost vakcine procenjen je na 95%.
Jovani je zakazano 15. januara 2026. godine da se javi u Moskvu kako bi ostala 5 meseci i kako bi primala personalizovanu vakcinu protiv melanoma.
Prethodno, 2017. godine Jovana je primetila promenu na mladežu na levom ramenu koji je u potpunosti uklonjen 2018. godine. Ustanovljena je dijagnoza melanoma ruke, uključujući rame (C43.6). Nakon 6 meseci uočene su metastatske promene.
U julu 2024. godine uočen je veći broj promena na mozgu i plućima.
U martu 2025. godine Jovana je primljena u UKCS na Kliniku za neurohirurgiju zbog MRI verifikovanog postojanja novonastalih sekundarnih depozita, u stanju nakon prethodno sprovedena četiri radioneurohirurška tretmana Gama nožem u KNH UKCS a radi planiranog petog.
Ustanovljena je prateća dijagnoza sekundarni zloćudni tumor mozga i moždanica (C79.3).
Potrebno je da u toku januara 2026. godine Jovana nastavi lečenje u Moskvi gde bi primala personalizovanu terapiju kao i imunoterapije, dakle lek postoji.
S obzirom da ovaj vid lečenja iziskuje visoke troškove potrebna je pomoć svih humanih ljudi u vidu donacija. Porodica je skupila 35.000 evra, a radi celokupnog lečenja potrebno je još 65.000 evra.
Sredstva su potrebna za personalizovane vakcine, terapije, specijalističke preglede, dijagnostičke preglede, prevod medicinske dokumentacije i putne troškove u toku lečenja.
Sve potrebne informacije za pomoć Jovani na linku - https://www.budihuman.rs/korisnik/1907/jovana-aleksic
Jovanin kontakt: 0600702910