Predpraznični vikend obeležile su velike gužve na brojnim graničnim prelazima u Hrvatskoj. Na graničnom prelazu Županja - Orašje (BiH) tokom celog dana formirana je ogromna kolona, a najveća gužva je na graničnom prelazu Bajakovo između Hrvatske i Srbije, gde se za putnička vozila na izlazu predviđa i do devet sati čekanja.

"Radim ovde na benzinskoj pumpi koja je kilometar udaljena od granice i gužve traju ceo dan. Od nekih vozača kamiona čuo sam da se kolona proteže sve do auto-puta, dakle duž celog ovog magistralnog puta. I to ne samo ovde, čuo sam da su kolone svuda, kod Tovarnika, kod Bajakova. Ovde sam od 9 sati ujutru i zaista traje ceo dan, a sada mi deluje najgore, proteže se do unedogled", rekao je čitalac.

Foto: Printscreen/HAK

Prema informacijama Hrvatskog auto-kluba (HAK), na izlazu iz Hrvatske na graničnom prelazu Županja - Orašje za automobile se predviđa čekanje od oko sat i po, kod Gunje, Ličkog Petrovog Sela i Dvora do dva sata, a kod Stare Gradiške i Jasenovca čak tri sata.

Najveća gužva je na graničnom prelazu Bajakovo, gde se za putnička vozila na izlazu predviđa i do devet sati čekanja, a za kamione do pet sati. Na graničnom prelazu Erdut predviđena su tri sata čekanja, kao i na graničnom prelazu Principovac, dok se na graničnim prelazima Ilok i Principovac II očekuje dva sata čekanja.

Na zvaničnim stranicama HAK-a takođe stoji upozorenje o klizavim kolovozima i magli, te se vozači pozivaju na oprez.

Velika gužva je i na zagrebačkoj obilaznici. Kako navode iz HAK-a, oko 17 sati zbog saobraćajne nezgode na 16. kilometru auto-puta A3 između čvorova Jankomir i Lučko u smeru Lipovca, odnosno istoka, saobraćaj se odvija usporeno. Kolona je duga oko jedan kilometar.

U većem delu zemlje kolovozi su mokri ili vlažni i klizavi. Ponegde ima i magle. Pojačan je saobraćaj na pojedinim graničnim prelazima, posebno sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom.