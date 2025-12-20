Večeras će biti reči o Legiji stranaca, vojnoj sili koja je i danas obavijena velom tajne.

Mnogi o njoj govore sa divljenjem, drugi sa strahom, ali malo je onih koji zaista znaju šta se tamo događa. Šta znači biti deo te legendarne jednicie, kako izgledaju obuke koje koje lome i telo i um? Koliko je u svemu tome istine, a koliko legende? Ko su ti ljudi? Zašto odlaze da služe pod tuđom zastavom, i šta ih čini spremnim da rizikuju život daleko od domovine?

Gost večerašnje emisije “Neispričano”, pokušaće da objasni šta se zaista krije iza simbola Legije stranaca i kako ga je taj put odveo do samog vrha obezbeđenja jedne od najpoznatijih političkih figura današnjice.

Večeras svoju priču priča Dragan Marković, bivši legionar.