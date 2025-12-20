Slušaj vest

- Spomen kosturnica pohranjuje kosti junaka sa Mačkovog kamena. Posle toliko vremena želimo da osvetlimo ovaj važan istorijski događaj, jer mnogi kažu da nije bilo žrtve na Mačkovom kamenu, ne bi bilo pobede na Kolubari.

Iz tih razloga Ministarstvo je opredelilo preko 3.700.000 dinara kako bi pri Spomen-kosturnici i pri Crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Krupnju bila formatirana muzejska postavka posvećena bitki na Mačkovom kamenu. 

To je jedna od najznačajnijih bitaka tokom Prvog svetskog rata o kojoj nedovoljno znamo. I Krupanjski kraj zaista zaslužuje da se upiše u red slavnih bitaka i bojeva, a da generacije dečice koja budu dolazila i prolazila kroz ovaj kraj, uče o podvigu svojih predaka, pamte i slave, herojstvo generacija koje su nam ostavile slobodnu i suverenu Srbiju - istakla je ministarka Stamenkovski.

