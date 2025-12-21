Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Balkan se ubrzano naoružava, ko se koga plaši?

• Nikad veće interesovanje za Putinov godišnji intervju, šta su tajne poruke jednog od vladara sveta?

• Kum iza rešetaka: da li je krug oko Zvicera konačno zatvoren?

• Najstariji zanat u Srbiji dobio novo odelo – šta čitamo između redova u medijskom pojavljivanju "novih prostitutki"?