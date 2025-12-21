Društvo
Balkan se ubrzano naoružava, ko se koga plaši? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
Slušaj vest
U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:
• Balkan se ubrzano naoružava, ko se koga plaši?
• Nikad veće interesovanje za Putinov godišnji intervju, šta su tajne poruke jednog od vladara sveta?
• Kum iza rešetaka: da li je krug oko Zvicera konačno zatvoren?
• Najstariji zanat u Srbiji dobio novo odelo – šta čitamo između redova u medijskom pojavljivanju "novih prostitutki"?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10h i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.