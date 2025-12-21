Slušaj vest

Jeleni S. Spasić, novinarki Kurira, uručena je nagrada "Laza Kostić" Udruženja novinara Srbije za seriju reportaža iz sela Prebilovci, koje je za vreme Drugog svetskog rata doživelo tešku tragediju.

Jeleni S. Spasić uručena je nagrada "Laza Kostić". Foto: Petar Aleksic

- Svedočenjima potomaka stradalih, autorka osvetljava lične priče o gubitku, istovremeno podsećajući na dobrotu i humanost, koje prevazilaze veru, naciju ili ideologiju. Posebno značajno je to što jedan od tekstova ima i prvu izjavu koju su dali potomci učiteljice Stane Arnaut, pružajući jedinstven uvid u lične priče i sećanja koja dosad nisu dokumentovana - naveo je žiri u obrazloženju.

Naša novinarka je istakla da joj je čast da bude laureat ove prestižne nagrade, koja nosi ime slavnog Laze Kostića, prvog predsednika Srpskog novinarskog društva od kog je nastalo Udruženje novinara Srbije.

- Međutim, iznad svega mi je zadovoljstvo i drago što je ova nagrada došla za seriju reportaža iz Prebilovaca i što i danas, kad dobijam nagradu, pričamo o Prebilovcima. A o Prebilovcima moramo stalno pričati, jer mnogi od nas i ne znaju šta su i gde su Prebilovci, a tek kakav se zločin tamo desio avgusta 1941. godine. Ovo gotovo pusto hercegovačko selo simbol je stradanja i vaskrsenja i mora opstati sve da tamo nijednog Srbina više ne bude. I svi moraju znati za Prebilovce i taj 6. avgust 1941, kad su više od 500 žena i dece ustaše žive bacili u jamu. Moramo imati i negovati kulturu sećanja i poštovati žrtve. Sve žrtve - kazala je Jelena S. Spasić i dodala:

1/8 Vidi galeriju Novinarka Kurira Jelena S. Spasić dobila nagradu UNS za seriju reportaža o Prebilovcima. Foto: Petar Aleksic

- Neizmerno zahvaljujem svim divnim ljudima iz Prebilovaca i onima koji su poreklom odatle i koji su pristali da pričaju iako to mnogima od njih nije bilo lako. Jer i danas među ljudima vlada strah od izgovaranja istine, koja je decenijama potiskivana u svim državama u kojima smo živeli nakon Drugog svetskog rata i o kojoj se nije smelo pričati. Zahvaljujem se i svojoj redakciji koja je omogućila da se bavim ovom temom i uredniku rubrike Društvo Aleksandru Mitroviću Fisu, koji me je kandidovao. Zahvalna sam i što su se mnogi potrudili da dođem do relevantnih sagovornika i povrh svega primili nas i ugostili u Prebilovcima, vodili do jame na plus 40 stepeni, i svim tim ispoštovali mi želju i potrebu da noćimo u samom selu i i time odamo počast žrtvama.

Ostali dobitnici nagrada UNS

Foto: Petar Aleksic

- Nagradu za životno delo UNS je dodelio novinaru, analitičaru i publicisti Branislavu Gulanu i novinaru i predsedniku ANEM Veranu Matiću, dok je nagrada za najbolji godišnji uređivački koncept "Dimitrije Davidović" završila u rukama urednice redakcije Aktuelnosti na RTS Jeleni Božović.

- Specijalna nagrada za doprinos istoriji novinarstva i publicistička dela "Žika M. Jovanović" pripala je novinaru Bojanu Cvejiću za publikaciju "Kodeksi novinara Srbije od 1965. do 2025. godine", a Zlatna povelja UNS bivšem predsedniku Izvršnog odbora UNS Slobodanu Radićeviću.

- Novinar Bete Velimir Perović dobitnik je nagrade "Laza Kostić" u kategoriji "Vest i izveštaj", dok je ovu nagradu za karikaturu dobio novinar portala Kosovo onlajn Vladislav Filipović.

- Nagrada za fotografiju "Jaroslav Pap" uručena je Nenadu Mihajloviću, objavljenu u onlajn izdanju Gardijana.