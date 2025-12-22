Slušaj vest

Bila sam u petom mesecu trudnoće kada sam primetila da se na levoj ruci pojavio neobičan mladež. Uklonjen je posle nekoliko meseci 2018. i tada se činilo da je sve u redu. A onda prošle godine lekari otkrivaju metastaze na plućima i mozgu. Pet puta sam bila na gama nožu, prošla brojne imunoterapije, ali ništa nije pomoglo, na mozgu su se stalno javljale nove promene! Poslednja nada mi je ruska vakcina. Ipak, ja sam optimista i verujem da ću se iz Rusije vratiti kao - pobednica!

Ovako za Kurir priča Jovana Aleksić iz Trstenika, prva Srpkinja koja će primiti revolucionarnu rusku vakcinu protiv raka kože razvijenu u Institutu Gamaleja u Moskvi, pod pokroviteljstvom Vladimira Putina, predsednika Ruske Federacije.

- Mladež je bio na levoj ruci. Nije bio veliki, ali je počeo da svrbi, koža oko njega je crvenela, a zatim se i perutala. Međutim, bila sam trudna, to mi je tada bio prioritet, a i nisam mogla da zamislim da nešto tako stravično može da bude. Imala sam svega 26 godina - priča Jovana.

Dva do tri meseca posle porođaja javila se dermatologu u domu zdravlja u Pirotu, gradu u kojem se udala. Lekari su savetovali hirurško uklanjanje mladeža. Uzorak je poslat na analizu u Niš. Tri nedelje kasnije stigla je dijagnoza koja je šokirala i nju i celu njenu porodicu - maligni melanom.

- O raku kože nisam znala gotovo ništa. Nisam mogla da poverujem da se to dešava meni - priseća se.

Lečenje je nastavila u Beogradu, na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Godine 2018. preventivno su joj odstranjeni limfni čvorovi ispod levog pazuha. Nalazi su bili uredni. Kontrole su se nizale - najpre na tri, potom na šest meseci. Sve je izgledalo dobro.

A onda je došla 2024. i redovna kontrola na kojoj je otkrivena metastaza na desnom plućnom krilu. Tumor markeri su bili povišeni. Urađen je magnet glave - i novi šok - čak 15 metastaza na mozgu.

- Znala sam da je loše, ali nisam mogla da prihvatim. Samo nedelju kasnije bilo ih je već 17.

Onkolozi predlažu gama nož:

- Najpre su zračena dva najveća tumora, a potom i nekoliko manjih. U Nišu primam i imunoterapiju. U oktobru su svi tumori na mozgu bili ozračeni i terapija je u početku davala rezultate - metastaze su počele da se smanjuju, osećala sam se dobro.

Međutim, već u februaru i martu pojavile su se nove metastaze.

- Ukupno sam pet puta zračena na gama nožu, ali se zbog neprestanog pojavljivanja novih metastaza od tog vida lečenja odustalo. Nakon toga sam primila i četiri ciklusa imunoterapije iz Turske, ali ni ona nije dala rezultate. U jednom trenutku imala sam čak 53 metastaze na mozgu!

Više nije znala šta da radi, ali nije gubila nadu.

- Tražila sam rešenja, želela da živim. Tako sam saznala za rusku vakcinu. Došla sam do kontakta prof dr Vladimira Jakovljevića sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, koji sarađuje sa ruskim naučnicima. Poslala sam mu kompletnu medicinsku dokumentaciju i rekla da želim da se prijavim za terapiju - objašnjava Jovana.

Dokumentacija je prosleđena u Rusiju, a ubrzo je stigao i odgovor da je - prihvaćena za lečenje. Medutim, baš kada je trebalo da otputuje, stanje joj se naglo pogoršalo. Metastaze su natekle i počele da pritiskaju mozak. Nije mogla da govori, da stoji, nije jela ni pila.

Nakon terapije kortikosteroidima stanje se stabilizovalo i krajem novembra otputovala je u Moskvu.

Prof. dr Jakovljević: Vakcina sada košta 190.000 evra Prof. dr Vladimir Jakovljević kaže za Kurir da je Jovanino stanje ozbiljno, ali da očekuje dobar rezultat. Kada je u pitanju cena lečenja ona je sada izmenjena i iznosi 190.000 evra po pacijentu. - Vakcina se daje u 10 jednakih doza na svake dve nedelje, a pacijent je sve vreme prisutan u Rusiji. U početku je cena bila 100.000 evra, onda su je Rusi korigovali i sada je 190.000 evra, ali očekujem da će biti 100.000 za pacijente koji su ušli u proceduru pre korekcije cene - kaže i dodaje da je u pitanju soifisticirana tehnologija koja je još nova te da će cena biti niža kada vakcina uđe u kliničku praksu.

- Tamo su mi uradili detaljnu dijagnostiku, snimanja, proverili biopsiju i uzeli uzorke tkiva od kojih se pravi personalizovana vakcina. Sa terapijom bi trebalo da krenem u januaru.

Lečenje u Moskvi košta 100.000 evra. U cenu su uključene personalizovane vakcine, terapije, pregledi, prevod medicinske dokumentacije i troškovi smeštaja. Uz pomoć porodice i prijatelja već je uplaćena prva rata od 35.000 evra, dok je za nastavak lečenja potrebno još 65.000.

- Ipak, optimizam me ne napušta. Najveća snaga je moj osmogodišnji sin. Zbog njega nema odustajanja. U Rusiji sam upoznala vrhunske stručnjake i lično se uverila koliko su posvećeni i stručni. Nema predaje! Svaki dan mi je lep dan. Verujem da će se nakon Rusije za mene otvoriti novo poglavlje života - poručuje ova hrabra žena.

