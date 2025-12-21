POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA OBUKA RONILACA SRPSKE ŽANDARMERIJE Kamera prolazi površinu vode, a onda kreće istraživanje dna u specifičnim uslovima (VIDEO)
Zvanični profilMinistarstva unutrašnjih poslova podelio je video snimak koji prikazuje zahtevnu obuku Ronilačke jedinice Žandarmerije.
Na snimku koji je objavio MUP, zabeleženi su profesionalni kadrovi pripadnika elitne jedinice tokom njihovih redovnih aktivnosti. Kako se navodi u samoj objavi obuka je sprovedena na lokaciji Zaovinsko jezero.
Video prati kompletan proces rada ronilaca, počevši od same pripreme na obali. Početni kadrovi prikazuju pripadnike u maskirnim uniformama koji pomažu kolegama pri oblačenju specijalizovanih ronilačkih odela i detaljnoj proveri ispravnosti opreme pre ulaska u vodu. Nakon pripreme, kamera prati ronioce u paru dok se kreću ispod površine jezera, istražujući dno i izvodeći vežbe kretanja u specifičnim jezerskim uslovima. Na snimcima se jasno vidi korišćenje profesionalne podvodne opreme, uključujući merne uređaje na zglobovima ronilaca i zaštitne maske sa amblemima jedinice.
Ovaj video naišao je na veliki odziv pratilaca na društvenim mrežama. Korisnici su u komentarima pružili masovnu podršku pripadnicima Žandarmerije koristeći simbole poput plavih srca i vatre.