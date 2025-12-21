Na snimku koji je objavio MUP, zabeleženi su profesionalni kadrovi pripadnika elitne jedinice tokom njihovih redovnih aktivnosti. Kako se navodi u samoj objavi obuka je sprovedena na lokaciji Zaovinsko jezero.

Video prati kompletan proces rada ronilaca, počevši od same pripreme na obali. Početni kadrovi prikazuju pripadnike u maskirnim uniformama koji pomažu kolegama pri oblačenju specijalizovanih ronilačkih odela i detaljnoj proveri ispravnosti opreme pre ulaska u vodu. Nakon pripreme, kamera prati ronioce u paru dok se kreću ispod površine jezera, istražujući dno i izvodeći vežbe kretanja u specifičnim jezerskim uslovima. Na snimcima se jasno vidi korišćenje profesionalne podvodne opreme, uključujući merne uređaje na zglobovima ronilaca i zaštitne maske sa amblemima jedinice.