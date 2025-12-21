Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas sa potpredsednikom Vlade i ministrom odbrane Slovačke Republike Robertom Kalinakom u Palati Srbija u Beogradu.

Na današnjem sastanku razgovarano je o političko bezbednosnoj situaciji u regionu, kao i o mogućnostima produbljivanja saradnje u oblasti odbrane između Srbije i Slovačke, kojoj poseban impuls daju bliski odnosi dva državna rukovodstva.

Foto: Ministarstvo odbrane

Ministar Gašić je, takođe, izrazio zahvalnost Slovačkoj i na snažnoj podršci našem putu evropskih integracija, kao i na principijelnom stavu te države po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. On je istakao da posebno cenimo doprinos Slovačke očuvanju bezbednosti u regionu kroz učešće u misijama KFOR i EUFOR.

Ministar Kalinak je izrazio zadovoljstvo današnjim susretom i prilici da razgovaraju o temama koje dopronose daljem jačanje saradnje Srbije i Slovačke, kao i konkretnim inicijativama za njeno dalje unapređenje. On je naglasio da odnos Slovačke prema našoj zemlji ostaje nepromenjen, što potvrđuje doslednost Bratislave dosadašnjem stavu o statusu južne srpske pokrajine.

Foto: Ministarstvo odbrane