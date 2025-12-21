Slušaj vest

Tokom večeri i noći oblačno, tmurno i maglovito, mestimično uz smanjenu vidljivost na 200 do 500 m, lokalno i ispod 100 m. Ponegde se očekuje i rosulja, najavio je večeras Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Na području Beograda oblačno i tmurno sa sipećom kišom (rosuljom).

Početkom naredne nedelje suvo i stabilno

U ponedeljak ujutru magla i niska oblačnost, koja će se u Timočkoj krajini, na severu i zapadu Srbije, kao i po pojedinim kotlinama zadržati i veći deo dana, dok se na istoku Srbije ponegde očekuje i sipeća kiša (rosulja). U ostalim krajevima umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar u većem delu zemlje slab, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 4 °C, a najviša dnevna od 4 do 8 °C. Uveče i tokom noći ponovo lokalno formiranje magle, najavio je RHMZ.

Kako dalje stoji u najavi, u utorak se magla i niska oblačnost očekuju uglavnom u Timočkoj krajini, na zapadu zemlje i po kotlinama jugozapadne i južne Srbije, a u ostalom delu Srbije umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Sredinom dana na jugozapadu i zapadu, posle podne i uveče i u centralnim i istočnim predelima, a u sredu i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. U četvrtak oblačno mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Od petka umereno oblačno, malo svežije i uglavnom suvo vreme.

U košavskom području u većini dana duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni, jugoistočni vetar koji će od petka biti u slabljenju, stoji u najavi RHMZ.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoSTIŽE VELIKO ZAHLAĐENJE, A BIĆE I SNEGA - POZNAT TAČAN DATUM! Oglasio se RHMZ s najnovijom najavom vremena: Evo šta nas čeka narednih dana
whatsapp-image-20210111-at-2.26.29-pm.jpg
DruštvoDANAS SUNČANO, DO 13 STEPENI: Narednih dana hladnije, a evo kad nas očekuje kiša
img20240205wa0074.jpg
DruštvoSneg i mraz okovaće Srbiju, u januaru i do -20 stepeni! Šokantna prognoza Ivana Ristića do kraja zime, od Nove godine sve se menja
Sneg
DruštvoCRNI OBLACI NAD OVIM DELOVIMA SRBIJE! Najnovija vremenska prognoza: RHMZ najavio novi vremenski obrt, poznat tačan datum! Evo šta nas čeka tokom večeri i noći
Olujno nevreme iznad grada.jpg