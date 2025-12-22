Slušaj vest

Srbija se sprema za revoluciju u kontroli saobraćaja, jer Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) i Uprava saobraćajne policije (MUP) uveliko rade na postavljanju nove generacije mobilnih i stacionarnih radara koji će drastično promeniti način kažnjavanja vozača.

 "Kazne će stizati i bez prisustva policije! Apelujem na sve učesnike u saobraćaju – poštujte propise zbog svoje bezbednosti," izjavio je direktor ABS-a Branko Stamatović, potvrđujući da su uređaji već nabavljeni i da se skoro puštanje u rad očekuje.

Cilj: Manje žrtava na putevima

Ovo pojačavanje nadzora dolazi kao direktan odgovor na zabrinjavajuće statistike. Od početka ove godine, na putevima Srbije život je izgubilo 390 osoba, dok je 15.320 povređeno u saobraćajnim nezgodama.

ABS najavljuje nultu toleranciju prema bahatosti. Direktor Stamatović je najavio i zalaganje za promenu zakona koja bi podrazumevala znatno veće novčane kazne, naročito za bahate vozače pod dejstvom alkohola.

"Naša misija je jasna – nulta tolerancija prema bahatosti i nesavesnosti i znatno veće kazne za saobraćajne prekršaje," zaključio je Stamatović.

Stručnjak za bezbednost u saobraćaju Milan Božović kazao je za Euronews Srbija da je ipak potrebno vreme da se obrade informacije o učinjenom prekršaju.

"Kada operativci obrade podatke o učinjenom prekršaju treba da se pošalje dopis vlasniku vozila jer radari ne prepoznaju lice vozača. Nakon toga vlasnik treba da se izjasni ko je upravljao vozilom", rekao je on.

Kako je naveo, tek nakon toga može da se šalje kazna onome ko je napravio prekršaj.

"Može da se desi da se prekršaj napravi tokom zimskih meseci, a da kazna stigne tokom letnjih, a sve najkasnije mora da se završi u roku od dve godine da ne bi zastarelo", rekao je Božović.

Naveo je da u Evropi vozači koji naprave prekršaj vrlo brzo budu obavešteni da im je napisana kazna.

"Vozači u Evropi koji načine prekršaj pa tog dana izađu sa teritorije Evropske unije na granici neće biti upozoreni da imaju kaznu. Međutim, kada se budu vraćali u Evropsku uniju, odnosno posle nekoliko dana, na granici će biti obavešteni da su napravili saobraćajni prekršaj", objasnio je Božović.

Kolike su kazne za ova 3 prekršaja

U slučaju nevezivanja sigurnosnog pojasa sledi kazna u iznosi od 10.000 dinara.

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje (bez "hands-free") – kazna iznosi 10.000 dinara, a ako se plati u roku od 8 dana često je polovina iznosa 5.000 dinara.

Prekoračenje brzine u naseljenim mestima:

do 10 km/h preko dozvoljene: ~3.000 dinara.11–20 km/h preko: ~5.000 dinara.21–40 km/h preko: ~10.000 dinara.51–70 km/h: 20.000 - 40.000 din ili zatvor do 30 danapreko 70 km/h: 100.000 -120.000 din ili više, uz zabranu upravljanja vozilom, pa čak i kaznu zatvora.

