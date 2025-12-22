Slušaj vest

U ovim danima pojačanog saobraćaja mogući su češći zastoji i prekidi u saobraćaju te se vozači pozivaju da smanje brzinu, voze na većem odstojanju i povećaju pažnju i strpljenje, posebno na mestima gde magla smanjuje vidljivost.

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, posebno na deonicama duž rečnih tokova, kotlina i klisura, kao i na putnim objektima.

Na naplatnim stanicima i putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju šest sati, u Šidu jedan, a na Gradini dva sata.

Kurir.rs/Beta

