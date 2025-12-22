Slušaj vest

U Mačvi je potvrđen prvi slučaj trihineloze ove sezone, a koliko je ovakav nalaz zapravo alarmantan i da li on ukazuje da postoji realna mogućnost da je zaraženo meso završilo i van tog jednog domaćinstva?

Zaraženo meso predstavlja ozbiljnu opasnost po zdravlje ljudi, posebno ako se koristi za sušenje, kobasice i druge prerađevine koje ne prolaze dovoljnu termičku obradu. Istovremeno, u Pančevu je policija uhapsila dve osobe zbog sumnje da su omogućile promet mesa zaraženog trihinelom, čime je ugroženo zdravlje najmanje 18 ljudi.

POTVRĐENI PRVI SLUČAJEVI NEIZLEČIVE BOLESTI U MESU Ivanjac za Kurir: Trihineloza je opaka i može ugroziti život - Ovo je jedini način da se spreči Izvor: Kurir televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorila je Ljiljana Ivanjac, načelnica Odeljenja veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede.

"Pregled svinjskog mesa je obavezan i pri ličnoj upotrebi"

- U Mačvi je bio redovan pregled zaklane životinje jer je obaveza svakoga ko želi da stavi meso u promet u okviru svoje porodie odnese na pregled veterinaru uzorak tkiva gde bi se potvrdilo da li postoji trihineloza. Takođe, ovo je obaveza po zakonu, da se pre konzumiranja svinjskog mesa, bez obzira da li je upotreba samo za sovju porodicu ili se da je u promet, obavezan je pregled - kaže Ivanjac.

Ona dodaje da situaciju u Pančevu pokazuje nesavesan pregled svinjskog mesa, jer veterinar se nije držao propisa i neodgovorno je pristupio svojim obavezama.

- U poslednjih par godina nije bilo čestih slučajeva trihineloze, pre svega zbog pojačanih biosigurnosnih mera i pravilnih deratizacijama objekata gde se drže životinje. To je jedan od načina da se ova bolest zaustavi na farmi. Ipak, slučajevi jesu bili zabeleženi. Uprava za veterinu je preuzimala korake koji su zakonom propisani kada je u pitanju ova bolest - kaže Ivanjac.

Ljiljana Ivanjac Foto: Kurir Televizija

Veterinar bez licence odgovoran za zarazu u Pančevu

U Pančevu je meso pregledao veterinar bez licence, a Ivanjac kaže da je kontrola hrane propis koji je propisan zakonom, pa kaže da je ovo propust lične prirode, a ovaj veterinar je uhapšen jer je počinio krivično delo:

- Trihineloza je bolest koja trajno narušava zdravlje ljudi. Sam kolega je priznao propust, a veterinarska inspekcija je izašla na teren i identifikovala svaki trag mesa koji potiče od ove životinje i uklonila ga iz prometa. Sprečili smo dalje zaražavanje ljudi. BItno je da odmah sprečite konzumiranje ovog mesa i tako sprečavate da čovek oboli - kaže Ivanjac.

Trihineloza je neizlečiva i dugoročna bolest

Ona dodaje da se ova bolest mora prijaviti Ministrastvu zdravlja jer potencijalno ugrožava život i zdravlje ljudi.

- Preventivno delovanje je zakonom propisano ali ga svi treba prihvatiti kao životno pravilo. Ne treba konzumirati svinjsko meso, bez ozira na uzgoj, prenego što se to meso pregleda i potvrdi da je slobodno od ove bolesti. Kada se naknadno dobije saznanje, prvi korak je javiti se lekaru da bi se preuzele dalje medicinske mere kako bi se sprečila ova bolest. Ova bolest je opaka, trajna, neizlečiva, ima dugoročne posledice i može ugroziti život - kaže Ivanjac.

Simptomi

Trihineloza kod ljudi počinje simptomima sličnim trovanju hranom (proliv, povraćanje), a zatim prelazi u fazu bolova u mišićima, oticanja lica/kapaka (periorbitalni edem), visoke temperature, umora i glavobolje, usled migracije larvi u mišiće. Mogu se javiti i teže komplikacije poput problema sa disanjem (zbog zahvaćenosti dijafragme) i srcem, ali se većina simptoma povlači, a larve ostaju u mišićima u čaurama.

Rani simptomi (gastrointestinalna faza, 1-2 nedelje):

Gađenje, povraćanje, bolovi u trbuhu, proliv.

Malaksalost, gubitak apetita, vrtoglavica, nesanica.

Kasniji simptomi (mišićna invazija, nakon 2-8 nedelja)

Visoka temperatura i zimica .

Intenzivni bolovi u mišićima, posebno u onima za disanje (dijafragma) i žvakanje, koji se pogoršavaju pri pokretu.

Otok lica i očnih kapaka (periorbitalni edem) .

Bolni zglobovi, glavobolja, umor.

Kašalj, osjetljivost na svetlost.

Osip po koži.

Teške komplikacije

Kardiološke: Upala srčanog mišića (miokarditis), poremećaji srčanog ritma, gušenje, otoci.

Neurološke: Glavobolja, nesanica, epileptiformni grčevi, psihomotorni nemir.

Faza oporavka

Simptomi se postepeno smanjuju, ali slabost, umor i "reumatski" bolovi mogu trajati mesecima.

Larve ostaju "zaključane" u mišićima do kraja života, što može izazvati hronične tegobe.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs