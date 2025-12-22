Slušaj vest

Razvoj digitalnih platformi i društvenih mreža doneo je lakši i brži pristup turističkim aranžmanima, ali je istovremeno otvorio prostor za ozbiljne zloupotrebe. Procene govore da siva zona u turizmu državu godišnje košta i do 220 miliona evra, dok putnici često ostaju bez novca, bez ugovora i bez ikakve zaštite. Stručnjaci iz oblasti turizma objasnili su za Kurir televiziju kako da se zaštitimo, pogotovo u vreme praznika kada se sve više ljudi odlučuje za putovanje.

Koliko je problem zapravo dubok, ko snosi najveću štetu, za Kurir je objasnio Aleksandar Seničić, direktor YUTA.

Turističke prevare kao visokotehnološki kriminal: Putnici nemaju zaštitu, autobusi neispitani i stari Izvor: Kurir televizija

- Osim organizacija i turističkih aranžmana koje vidimo da često rade pojedinci ili grupe građana, ljubitelji nekih destinacija, to je sve u sivoj zoni jer nemamo ni jedan fiskalni račun, ugovor, ne znamo ko putuje, sa kim i kome je uplatio novac. Veliki je i broj dnevnih izleta što je delimično po zakonu, jer je dozvoljeno organizovati dnevno putovanje ispod 24 časa koja nema noćenje - kaže Seničić.

Sivi turizam često zastupljen u verskim zajednicama

Seničić kaže da je ovo često slučaj u verskim zajednicama, pa dodaje da između 5 i 7 hiljada autobusa godišnje putuje na ovaj način, a posebno je opasno što u slučaju nesreće nema informacija i provere tehničkih ispravnosti autobusa sa upitnim tehničkim pregledima.

- Najviše me brine to što deo autobusa prelazi državne granice a niko im ne traži dokumente. Imamo zakon o turizmu koji ćemo menjati sledeće godine. Razvoj tehnologije je takav da nismo mogli da predividmo pre 4 ili 5 godina kako će ovo izgledati. Imamo problem i sa malim brojem turističkih inspektora, ima ih samo oko 70 na teritoriji Srbije, a bave se i kontrolom restorana i kafića, ne asamo turističkih agencija - kaže Seničić.

On ipak ističe da prevare kakvim svedočimo u poslednje vreme spadaju u visokotehnološki kriminal.

- Treba skrenuti pažnju na sivu zonu, posebno zbog neregulisanog privatnog smeštaja, stan na dan i apartmani na duži rok, posebno na našim planinama i banjama. Čuli smo i kolegu iz turističke agencije Zlatibor koji kaže da i do 70% novih kreveta nije regulisano - kaže on.

Kakvo je stanje na Zlatiboru?

Sa obzirom na veliku popularnost planine Zlatibor, nešto više o situaciji u sivoj zoni turizma rekao je i Vladimir Živanović, direktor turističke organizacije Zlatibor.

- Kada jedna turistička agencija poput Zlatibora ima toliko da ponudi, obično se nalazi i način za zloupotrebu. To su prevare, lažno reklamiranje apartmana, kažu da nude usluge koje ne nude.Često je da bukiraju smeštaj koji je predstavljen bolje nego što je to u stvarnosti. Zateknu loš, neadekvatan smeštaj, apartmane udaljene po kilometar ili više. Treba birati proverene smeštaje, na primer na sajtu turističke organizacije Zlatibor. Uvek treba izabrati registrovan smeštaj jer je mala verovatnoća da se desi nešto nepredviđeno - kaže Živanović.

Đenić otkrila kako se zaštititi od prevaranata

Seničić ističe i da treba shvatiti da ono što je jeftino ne može da bude u isto vreme i kvalitetno, a pomoćnica ministra turizma i omladine za sektor turističke inspekcije Dunja Đenić navela je:

- Kada govorimo o rezervacijama putem društvenih mreža, imamo i agencije koje posluju legalno a oglašavaju se i prodaju svoje aranžmane onlajn. Imamo i agencije koje mogu poslovati isključivo onlajn, ne moraju imati poslovnicu. Ipak, kada vide oglas turističke agencije ili nekoga ko se tako naziva, treba proveriti sa njima da li imaju matični broj ili PIB po kome se može pronaći u registru. Ne treba samo po ceni birati aranžmane. Naši građani moraju birati ono što je najisplatljivije, ali je bitno proveriti da li je agencija registrovana jer ako smo nešto platili jeftinije a dođemo u situaciju da hotel ne postoji ili ostanu na aerodromu bez prevoza, bitno je prvo birati legalnu agenciju - kaže Đenić.

Seničić podseća i na slučaj kada se zapalio neregistrovan apartman u jednoj od srpskih banja, ali i na slučaj kada je pri tuširanju zamalo došlo do smrtnog ishoda zbog loše urađenih instalacija.

