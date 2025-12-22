Slušaj vest

Egipat je jedna od najpoznatijih turističkih destinacija sveta, pre svega zahvaljujući toploj klimi tokom cele godine i obalama Crvenog mora koje nude odlične uslove za odmor i kupanje. Dugačke peščane plaže, toplo more i raznovrsna hotelska ponuda čine ovu destinaciju pogodnom za različite profile putnika.

Foto: Promo

Na obali Crvenog mora nalazi se Hurgada , jedno od najposećenijih letovališta u Egiptu, poznato po razvijenoj turističkoj infrastrukturi i velikom izboru hotela. Posebno se izdvaja Memša, moderna šetališna zona sa brojnim restoranima, kafićima i prodavnicama, koja predstavlja novo urbano središte grada i popularno mesto za večernje šetnje i druženja.

U samom srcu Memše smešten je Serry Beach Resort 5★, savremeni hotelski kompleks otvoren 2023. godine, koji se izdvaja opuštenom boho estetikom i pažljivo osmišljenim prostorima. Hotel raspolaže sa ukupno 453 smeštajne jedinice, projektovane tako da gostima pruže visok nivo komfora i osećaj privatnosti.

Foto: Promo

Serry Beach Resort 5★ ima privatnu peščanu plažu dužine oko 400 metara, sa postepenim ulaskom u more. Gostima su na raspolaganju ležaljke i suncobrani bez doplate, što omogućava udoban i opušten boravak na plaži. Sve smeštajne jedinice imaju balkon ili terasu, klimatizovane su i opremljene SAT LCD televizorom, Wi-Fi internetom, ketlerom, fenom za kosu, mini barom i sefom, uz mogućnost izbora jastuka na zahtev. Gosti apartmana imaju dodatne pogodnosti, uključujući uslugu ličnog batlera i pristup Suites Executive Lounge-u.

Foto: Promo

U hotelu važi All Inclusive usluga, koja obuhvata doručak, ručak i večeru po principu samoposluživanja, kao i užine i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Glavni restoran Sofra raspolaže sa šest stanica za pripremu hrane uživo i posebnim delom namenjenim deci, dok su gostima dostupni i dodatni restorani i barovi u okviru resorta. Gostima su na raspolaganju glavni bazen površine 1.275 m2 i dečiji bazen veličine 168 m2, uz organizovanu dnevnu i večernju animaciju. Ljubitelji aktivnog odmora mogu koristiti teretanu, kao i sportske sadržaje poput tenisa, fudbala i odbojke, dok se večernji programi organizuju i u Nur Beach Clubu.

Foto: Promo

Za najmlađe goste obezbeđeni su dečiji bazen i animacioni tim, a dodatni sadržaji poput Aqua parka, Kids Cluba i dečijeg igrališta dostupni su u hotelu Sindbad, koji se nalazi preko puta resorta. Serry Beach Resort 5★nalazi se u novom turističkom delu Memša, na oko 5 km od aerodroma u Hurgadi i približno 7 km od Sakale, što ga čini pogodnim izborom za goste koji žele spoj odmora uz more i blizine gradskih sadržaja.

Foto: Promo

U ponudi Turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji uključuju povratnu avio-kartu, transfere, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu i usluge predstavnika na destinaciji (u zavisnosti od destinacije).

Avio aranžmani za Egipat dostupni su tokom cele godine, putem redovnih ili čarter letova. Paket aranžmani za Siciliju, odnosno Kataniju i Palermo, realizuju se redovnim avionskim linijama – od 20. maja svake srede za Palermo i od 25. maja svakog ponedeljka za Kataniju.

Foto: Promo

Pored čarter letova iz Beograda za Tunis, kao i za Antalijsku i Egejsku regiju u Turskoj, 1 A Travel u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom Monastir), koji će saobraćati svake subote od 06. juna 2026. godine. Više informacija o ponudi hotela, kao i mogućnost online rezervacije, dostupni su na zvaničnom sajtu Turističke agencije 1 A Travel, dok se za dodatna pitanja putnici mogu obratiti call centru na broj 011 655 78 00.