Jure Francetić je bio komandant Crne legije, ustaške jedinice koja je masakrirala i pobila hiljade Srba. Kuda god je prošao, Francetić je ostavljao krvave tragove zločina nad Srbima.

- Kada je reč o njegovoj smrti, neko bi rekao da Francetić nije imao sreće. Drugi će reći da ima boga - navodi se na Fejsbuk stranici "Zanimljiva istorija i geografija" koja je podsetila na Francetića, njegova dela koja su ostavila stravične posledice i način na koji je umro.

Avion, kojim je leteo, pokvario se iznad Slunja. Francetić je morao da sleti nedaleko od sela Močila. Kvar su, navodno, podmetnuli Italijani.

Francetić je okupljenim seljacima, Srbima, naredio da nađu neki prevoz za njega i pilota. Međutim, seljaci su prepoznali Francetića koji je bio nadaleko poznat po zverstvima.

Francetić je okupljenim Srbima naredio da nađu neki prevoz. Foto: Fejsbuk Printscreen

- Pokušali su da ga zarobe, ali je Francetić počeo da puca iz automata. Jedan od seljaka, Petar Trbojević, opalio je starom lovačkom puškom i pogodio Francetićev automat u deo koji prima šaržer. Automat je onesposobljen i seljaci su Francetića uhvatili golim rukama. Dok se opirao, jedan od seljaka ga je udario tupim delom sekire u glavu. U partizanskom izveštaju, navodi se da je to učinio Mile Trbojević. Francetiću je pukla lobanja - navodi se na ovoj stranici.

Ubrzo su stigli partizani i preneli ga u Slunj, u bolnicu gde je operisan. Partizani su hteli da ga menjaju za 100 zatočenika iz Jasenovca.Ante Pavelić bi verovatno pristao da oslobodi još jasenovačkih mučenika, jer je Francetić imao čin ustaškog generala i bio je izuzetno poznat i popularan u NDH:

- Francetić nije preživeo. Posle pet dana tokom kojih je bio u komi, na trenutak je došao sebi. Dozivao je Pavelića, a onda je na kapama partizana koji su ga čuvali video zvezde petokrake. Umro je 27. decembra 1942. godine, ne shvatajući kako se našao među neprijateljima.

Ustaše su vest o smrti Francetića krili tri meseca i proglasili osmodnevnu žalost. Tek 30. marta, 1943. godine, NDH je objavila vest o smrti Francetića.

Partizani su kamionom odvezli telo Francetića u nepoznatom pravcu i do danas nije poznato gde je sahranjen. Hrvatski desničari već decenijama pokušavaju da pronađu njegov grob koji bi verovatno postao mesto okupljanja ustaša.

Podsetimo, Juraj Jure Francetić (1912-1942), jedan od najpoznatijih ustaških zapovednika tokom Drugog svetskog rata, ostao je upamćen kao komandant Crne legije, jedinice odgovorne za masovne zločine nad Srbima, Jevrejima i pripadnicima Narodnooslobodilačkog pokreta na prostoru Bosne i Hercegovine.

Rođen 3. jula 1912. godine u okolini Otočca, Francetić je nakon završene gimnazije započeo studije prava u Zagrebu, gde se priključio ustaškom pokretu. Zbog političkog delovanja protiv Kraljevine Jugoslavije ubrzo je proteran, a potom emigrirao u Italiju, gde je 1933. položio ustašku zakletvu. Naredne godine proveo je u emigraciji u Italiji, Austriji i Mađarskoj, uključujući boravak u ustaškim logorima i terorističkim grupama.

Posle atentata na kralja Aleksandra 1934. godine bio je interniran, a u Jugoslaviju se vratio krajem 1937. Usledila su nova hapšenja i internacije, da bi početkom 1941. pobegao u Nemačku, izbegavši novo pritvaranje.

Nakon proglašenja Nezavisne Države Hrvatske u aprilu 1941. Francetić je brzo napredovao u ustaškoj hijerarhiji. Postao je pukovnik Ustaške vojnice i komandant Crne legije, formacije koja je delovala prvenstveno u istočnoj Bosni.

Francetić je nakon proglašenja NDH postao komandant Crne legije. Foto: printscreen/youtube/Nezavisna Hrvatska

Iako bez ozbiljnog vojnog obrazovanja, dobio je široka ovlašćenja. Pod njegovom komandom sprovođene su masovne deportacije, hapšenja i ubistva, kao i progon i uništavanje jevrejskog stanovništva, u skladu sa rasnim i represivnim politikama NDH.

Crna legija je zvanično predstavljana kao snaga za "odbranu granice" na Drini, ali je njeno delovanje obeleženo brutalnim represijama nad civilnim stanovništvom. Zločini su izazvali zabrinutost čak i kod nemačkih vojnih vlasti, koje su tražile Francetićevu smenu.

Uprkos tome, poglavnik Ante Pavelić ga je unapredio u komandanta svih ustaških jedinica u Bosni i Hercegovini.

Tokom 1942. godine ustaške vlasti su, delom zbog političkih pritisaka i odnosa sa lokalnim stanovništvom, smenile Francetića sa dužnosti.

Iste godine, u decembru, njegov avion je prinudno sleteo na teritoriju pod kontrolom partizana kod Slunja. Francetić je tom prilikom teško ranjen i ubrzo preminuo, 27. decembra 1942. godine.

Decenijama kasnije, Francetićevo ime povremeno je izazivalo političke i društvene kontroverze.

Francetić je preminuo u decembru 1942. godine Foto: printscreen/youtube/Nezavisna Hrvatska

Pokušaji njegove rehabilitacije, uključujući postavljanje spomen-obeležja i imenovanje ulica po njemu tokom 1990-ih i početkom 2000-ih, nailazili su na snažne proteste u Hrvatskoj i inostranstvu. Većina tih obeležja je kasnije uklonjena, a ulice preimenovane, čime su lokalne vlasti nastojale da se distanciraju od nasleđa ustaškog režima.