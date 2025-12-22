Doktorka Snežana otkriva da li je dobro jesti slaninu i čvarke! Nije isto ako je za doručak ili večeru, u ovom je caka
Za mnoge, doručak sa čvarcima i slaninom nosi prizvuk zabranjenog užitka. Nečega što „ne bi smelo“, što se jede krišom ili samo vikendom, uz dozu griže savesti.
U vremenu kada se zdrava ishrana često svodi na ovsene pahuljice, smutije i nemasne jogurte,tradicionalni doručak sa masnijom hranom gotovo da je proglašen prehrambenim grehom.
Ali da li je zaista tako?
Prema rečima doktorke Snežane Basić, odgovor nije ni crno-beli, ni jednostavan. Slanina i čvarci nisu zabranjena hrana – ali zahtevaju više razumevanja i konteksta nego što većina ljudi misli.
Nije problem u mastima, već u tome kako ih telo koristi
„Nije stvar u tome da li je hrana masna, već da li vaše telo u tom trenutku zna šta da radi sa tim gorivom“, objašnjava doktorka Basić.
Masti same po sebi nisu neprijatelj. Naprotiv – one su važan izvor energije, posebno u jutarnjim satima. Problem nastaje kada se masna hrana konzumira bez razmišljanja o ostatku dana, fizičkoj aktivnosti i ukupnom načinu ishrane.
Drugim rečima, nije isto pojesti slaninu i čvarke ako vas čeka dan pun kretanja, rada i energije, ili ako ćete veći deo dana provesti sedeći.
Prema savetima doktorke, doručak sa slaninom ili čvarcima može imati smisla ako je deo šire slike:
ako znate da ćete tog dana biti fizički aktivni
ako masnu hranu kombinujete sa povrćem
ako ne preterujete sa količinama
U tom slučaju, masti se koriste kao gorivo, a ne kao opterećenje za organizam.
„Slanina i čvarci nisu za svaki dan, ali nisu ni za potpuno izbacivanje“, ističe doktorka. „Imaju svoju ulogu – samo treba znati kada i kako.“
Zabluda je da su ovakvi doručci „nezdravi po difoltu“.
Jedna od najčešćih grešaka jeste uverenje da su tradicionalni, masniji doručci automatski nezdravi. U stvarnosti, ključ je u balansu, učestalosti i kombinaciji namirnica.
Domaći čvarci, pripremljeni bez industrijskih dodataka, često su bolji izbor od prerađene slanine pune aditiva. Isto tako, parče integralnog hleba i sveže povrće mogu potpuno promeniti nutritivni profil obroka.
Česta pitanja koja ljudi postavljaju
Da li deca smeju da jedu slaninu i čvarke?
Da – ali u malim količinama, uz povrće i integralni hleb. Ne kao svakodnevnu naviku.
Da li su čvarci bolji izbor od slanine?
Zavisi od pripreme. Domaći čvarci, bez dodataka i industrijske obrade, često su kvalitetniji izbor.
Koliko puta nedeljno je u redu jesti ovakvu hranu?
Jedan do dva puta nedeljno, ako ste zdravi i fizički aktivni.
Da li su bolji za doručak ili večeru?
Doručak je bolji izbor – tada telo najefikasnije koristi masti kao izvor energije.
Zdravlje nije u zabrani, već u razumevanju
Slanina i čvarci nisu ni neprijatelji zdravlja, niti čudotvorna hrana. Kao i sve drugo u ishrani, traže meru, kontekst i pažnju.
Ako ih jedete povremeno, svesno i u pravom trenutku – mogu biti deo uravnotežene ishrane. Ako postanu navika bez razmišljanja – tada problem nije u njima, već u načinu na koji se hranimo.
Zdrav odnos prema hrani, podseća doktorka, ne počinje zabranama, već razumevanjem sopstvenog tela.
Kurir.rs/Telegraf Ona