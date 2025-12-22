Masti su gorivo, ali samo treba znati kada i kako

Masti su gorivo, ali samo treba znati kada i kako

Slušaj vest

Za mnoge, doručak sa čvarcima i slaninom nosi prizvuk zabranjenog užitka. Nečega što „ne bi smelo“, što se jede krišom ili samo vikendom, uz dozu griže savesti.

U vremenu kada se zdrava ishrana često svodi na ovsene pahuljice, smutije i nemasne jogurte,tradicionalni doručak sa masnijom hranom gotovo da je proglašen prehrambenim grehom.

Ali da li je zaista tako?

Prema rečima doktorke Snežane Basić, odgovor nije ni crno-beli, ni jednostavan. Slanina i čvarci nisu zabranjena hrana – ali zahtevaju više razumevanja i konteksta nego što većina ljudi misli.

Nije problem u mastima, već u tome kako ih telo koristi

„Nije stvar u tome da li je hrana masna, već da li vaše telo u tom trenutku zna šta da radi sa tim gorivom“, objašnjava doktorka Basić.

Masti same po sebi nisu neprijatelj. Naprotiv – one su važan izvor energije, posebno u jutarnjim satima. Problem nastaje kada se masna hrana konzumira bez razmišljanja o ostatku dana, fizičkoj aktivnosti i ukupnom načinu ishrane.

Drugim rečima, nije isto pojesti slaninu i čvarke ako vas čeka dan pun kretanja, rada i energije, ili ako ćete veći deo dana provesti sedeći.

Prema savetima doktorke, doručak sa slaninom ili čvarcima može imati smisla ako je deo šire slike:

ako znate da ćete tog dana biti fizički aktivni

ako masnu hranu kombinujete sa povrćem

ako ne preterujete sa količinama

U tom slučaju, masti se koriste kao gorivo, a ne kao opterećenje za organizam.

Ljudi pre sezone slave i zime nabavljaju domaće proizvode Foto: Youtube Printscreen

„Slanina i čvarci nisu za svaki dan, ali nisu ni za potpuno izbacivanje“, ističe doktorka. „Imaju svoju ulogu – samo treba znati kada i kako.“

Zabluda je da su ovakvi doručci „nezdravi po difoltu“.

Jedna od najčešćih grešaka jeste uverenje da su tradicionalni, masniji doručci automatski nezdravi. U stvarnosti, ključ je u balansu, učestalosti i kombinaciji namirnica.

Domaći čvarci, pripremljeni bez industrijskih dodataka, često su bolji izbor od prerađene slanine pune aditiva. Isto tako, parče integralnog hleba i sveže povrće mogu potpuno promeniti nutritivni profil obroka.

Česta pitanja koja ljudi postavljaju

Da li deca smeju da jedu slaninu i čvarke?

Da – ali u malim količinama, uz povrće i integralni hleb. Ne kao svakodnevnu naviku.

Da li su čvarci bolji izbor od slanine?

Zavisi od pripreme. Domaći čvarci, bez dodataka i industrijske obrade, često su kvalitetniji izbor.

Koliko puta nedeljno je u redu jesti ovakvu hranu?

Jedan do dva puta nedeljno, ako ste zdravi i fizički aktivni.

Da li su bolji za doručak ili večeru?

Doručak je bolji izbor – tada telo najefikasnije koristi masti kao izvor energije.

Zdravlje nije u zabrani, već u razumevanju

Slanina i čvarci nisu ni neprijatelji zdravlja, niti čudotvorna hrana. Kao i sve drugo u ishrani, traže meru, kontekst i pažnju.

Ako ih jedete povremeno, svesno i u pravom trenutku – mogu biti deo uravnotežene ishrane. Ako postanu navika bez razmišljanja – tada problem nije u njima, već u načinu na koji se hranimo.

Zdrav odnos prema hrani, podseća doktorka, ne počinje zabranama, već razumevanjem sopstvenog tela.