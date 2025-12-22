Slušaj vest

Na Vračaru je sa sve automobilom i porodicom sa dvoje male dece propao lift, a komšije su istog trenutka kontaktirale vatrogasnu ekipu. Prema poslednjim saznanjima, problem je bio u otkazivanju pneumatske prese.

Koliko su česti kvarovi na liftovima za Kurir televiziju otkrio je profesionalni upravnik Ljubiša Banovački.

OVO SE U BEOGRADU DESILO PRVI PUT Lift u kome je bila porodica propao: Stručnjaci za Kurir objasnili o čemu je reč Izvor: Kurir televizija

- Kada je lift neispravan to je veliki problem za stambenu zajednicu, posebno za one na višim spratovima, decu i invalide. Održavanje lifta je zakonska obaveza kompletne stambene zajednice i svih stanara. Kvarovi su svakodnevni, a u zavsnosti od zgrade, jer se negde javljaju češće. Životni vek jednog lifta je 35 godina, a na starijim zgradama su oni i stariji oko 50 godina. Ovi liftovi su ispravni i funkcionalni, ali podložniji kvarovima - kaže Banovački.

Prvi ovakav slučaj u Beogradu

Ljubiša Đošić, preduzetnik koji se bavi održavanjem liftova rekao je za Kurir:

- To su hidraulični liftovi koji rade pod velikim pritiskom. Što se tiče ulja i motora, do sada se to nije dešavalo. Ovo je prvi slučaj da se to desi u Beogradu. Ne znam tačan uzrok, ali novine pišu da je puklo crevo koje gura ulje u hidrauliku, a veoma se retko dešava da se to desi. Liftovi su bezbedni 100% ako se koriste po uputstvu, svake godine se proverava bezbednost. Samo ljudski faktor utiče na to da se lift pokvari ili da dotraje deo, ili greška čoveka, samog servisera ili korisnika. Najčešće se kvari onamo gde ljudi imaju dodir, kod vrata, a tamo gde nema ljudi se retko kvari - kaže Đošić.

