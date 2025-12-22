Slušaj vest

Prilikom odlaska iz Srbije za inostranstvo, većina ljudi pokušava da se asimilira sa nacijom gde započinje novi život.

Ipak, neki od njih u tome odu toliko daleko, da na momente, kada pričaju o Srbiji i Srbima, njihov stav o našoj zemlji i prilikama ovde, poprimi note mržnje. Upravo zato, porodična priča devojke iz Srbije mnogima je stvorila knedlu u grlu.

Na forumu Redit, neimenovana devojka iz naše zemlje, opisala je porodičnu situaciju koju ima, a u kojoj su glavni akteri njen stric i njegova deca.

Naime, kako je napisala, nakon niza godina u inostranstvu, promenio je stav prema Srbiji, te navodno to prenosi i na svoje ćerke braneći im da uče maternji jezik.

Prema njenim rečima on je dobar čovek, ali se nakon uspeha koji je napravio u inostranstvu, skroz promenio kao ličnost.

Sa ženom i ćerkama živi u inostranstvu 15 godina

Naš čovek se u Eu preselio pre 15 godina i postao ogorčen na sve što ima veze sa Srbijom. Foto: Profimedia

"Moj stric se preselio u jednu od zemalja EU pre 15 godina, oženio i dobio ćerke. Svake godine dolaze ovde na u proseku 2-2.5 meseca. Problem nastaje tu što je stric zaista promenio (definitivno se suočava sa nekim unutrašnjim kompleksom niže vrednosti), postao ogorčen i krenuo da gaji određenu dozu mržnje prema Srbiji koju dokazuje svojim izjavama. Ne bih ga nazvala klasičnim srbomrzcem, ali ima zaista užasne ispade.

Deca u velikoj meri uskraćena kada je reč o učenju srpskog (kako se ne bih izrazila drukčije i rekla da im je zabranjeno korišćenje), jer se na svaki mogući način izbegava upotreba istog.

To je sredina sa malim brojem naših ljudi, a on ne želi apsolutno nikakav kontakt i druženje sa njima i insistira na potpunoj integraciji sa društvom.

Deca vole Srbiju i srpski jezik

Deca, iako su donekle bilingvalna (najviše zbog babe i dede) srpski jezik koriste samo u momentima kada su u Srbiji, što primećujem da im postaje sve teže.

Pričaju na nivou A2, jako teško izgovaraju određene reči, razumeju samo osnovne izraze, imaju velikih problema sa padežima i konstrukcijom rečenice i povrh svega osećaju ogromnu nesigurnost i anksioznost kada koriste srpski.

Deca vole da dolaze u Srbiju, ali im nije lako da sklope prijateljstva. Foto: Shutterstock

Sada su obe već tinejdžerke, znam da im nedostaje druženje, ali im sticanje prijatelja ovde ide jako teško, do te mere da nemaju ni jednu drugaricu, a deca sa kojom uspevaju da ostvare kontakt ih uglavnom izbegavaju. Svo vreme ovde provode u izolaciji.

Obožavaju dolaske ovde, i kada god je vreme da pođu plaču (nekada i po 4-5 dana u napred) i u više navrata su pokušavale da isceniraju svašta kako bi ostale makar nedelju dana duže.

Non-stop pitaju o tome kako stvari funckionišu ovde, teraju me da ih vodim u srpsku školi, pošto su same naučile ćirilicu preko interneta.

Ovde nema puno radionica i vannastavnih aktivnosti na koje bih mogla da ih upišem, tako da iako bih volela da im pomognem, zaista ne znam kako. Postavljam ovde u nadi da se neko susreo sa nečim sličnim i zna eventualno šta mogu da uradim za njih.

Želi da zaboravi sve uspomene iz Srbije

"Otac im je po prirodi ok, miroljubiva osoba (meni kao detetu omiljeni član porodice), ali sada kada je ostvario određeni uspeh tamo, definitivno ne želi da se seća ranijih dana (kada se, po njegovim rečima, suočavao sa nepravdom i nasiljem u školi). Nažalost ide u potpunu krajnost i generalizuje mnoge stvari, potcenjuje, izaziva, vređa i vrti istu traku kako ne želi da ima posla sa srpskom kulturom, jezikom, društvom, bilo čime. Nedavno im je rekao da će da ih proda sa 15, nekom dedi Srbinu i kako će da smrde na štalu, ako ga ne slušaju. Majka im je takođe Srpkinja (kod nje mogu da primetim mnogo pozitivniji stav) ali im se ni jedan od njih ne obraća na srpskom, čak ni u našem prisustvu", napisala je ona unutar svoje objave na Reditu koja je izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama.