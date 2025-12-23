Slušaj vest

Sara Mijailović je pilot i inženjer vazdušnog saobraćaja, a njen suprug Mirko je menadžer i barmen. Pre braka i jedno i drugo živeli su i radili u Beogradu, sve dok Mirko nije odlučio da se vrati u svoje rodno selo Gostilje na Zlatiboru.

- Vratio sam se na imanje svojih predaka i ne postoji nikakav novac i nikakva plata koja to može nadomestiti - tim rečima Mirko obrazlaže razloge za povratak na dedovinu gde mu se vrlo brzo pridružila i Sara, koja ga je prva podržala u toj odluci.

Sara je doletela helikopterom na venčanje koje je obavljeno na vrhu Čigota na Zlatiboru.

Mirko i Sara sada imaju troje dece, novi posao i novi život koji troše u selu koje se zvanično kandidovalo za titulu najlepšeg sela na svetu.

Ovde su deca stalno u kontaktu sa prirodom i sa onim iskonskim životom što retko gde u gradu mogu da dožive, priča Sara za Kvadraturu kruga Branka Stankovića, koja trenutno ne leti, ali se i dalje bavi održavanjem helikoptera.

Mirko je, po povratku u Gostilje, otpočeo proizvodnju tvrdih sireva, jakog karaktera, koji su već osvojili nekoliko nagrada na balkanskim sajmovima sira.

Sarini su bili u blagom šoku, ali je, veli, bilo i logično kad je rekla da se udaje za nekog ko je odatle i tu živi.

Inače, Sara je bila prva koja je Mirku dala podršku da se iz Beograda vrati u zavičaj, na dedovinu.

Mirko pak priča da se u Beogradu zasitio otuđenosti i samoće...

- Toliko ljudi na jednom mestu a svi usamljeni, i sam sam se tako osećao... Dobar deo sebe pronašao sam ovde... Vratio sam se na imanje svojih predaka, kaže i dodaje da je vaspitan po starinski, a kao mali bio je tu sa babom i dedom koji su ga učili da je najvažnije da čovek bude pošten i da poštuje svoju kuću, porodicu, državu...

Sara kao Sremica kaže da su joj u početku bila čudna sva ta brda.

- Kod nas je sve ravno, veli inženjerka uz osmeh i dodaje da su je u Gostilju svi ljubazno dočekali.

Sara je, inače, prva žena civilni pilot helikoptera u Srbiji i ima dozvolu za pilotiranje i helikopterom i avionom čime namerava i nadalje da se bavi.

- Dotad nisam imala nikakvog dodira sa selom a tek sam sad shvatila da mi ovaj način života mnogo više prija od života u gradu.

Venčali su se 2019. na vrhu Zlatibora, na Čigoti, a na venčanje je došla helikopterom! Kako kaže, "doleteo ju je" njen tata.

S druge strane, Mirkov tata kaže da je i sinovljev povratak i njega iznenadio ali da je prezadovoljan i da mu pomaže sve što može oko krava, štale i mužnje.