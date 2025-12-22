Slušaj vest

Strahinja Trivković (19) iz Beograda, najuspešniji srednjoškolac Srbije i dobitnik Svetosavske nagrade, predstavljao je Srbiju u svojstvu mladog ambasadora na dve globalne konferencije od izuzetnog međunarodnog značaja, održane 10. i 11. decembra 2025. godine u sedištu UN u Ženevi, u Švajcarskoj.

Reč je o prestižnim događajima RightsX Summit 2025 i Impact Exchange 2025, koji su okupili najviše predstavnike država, Ujedinjenih nacija, međunarodnih organizacija, akademske zajednice, civilnog društva i privatnog sektora, a sve u okviru obeležavanja Svetskog dana ljudskih prava.

Strahinja je predstavljao Srbiju u svojstvu mladog ambasadora. Foto: Privatna arhiva

- RightsX Summit 2025, održan u istorijskoj Palati Vudroa Vilsona na obali Ženevskog jezera, bio je posvećen redefinisanju ljudskih prava u digitalnom dobu. Nakon toga, Impact Exchange 2025, organizovan od strane Kancelarija visokog komesara UN za ljudska prava i Universal Rights Group u Palati naroda, predstavljao je novu globalnu platformu za razmenu iskustava država u sprovođenju preporuka UN mehanizama za ljudska prava. Fokus je bio na smanjenju nejednakosti, ekonomskim i socijalnim pravima, pravu na vodu, održivom razvoju i konceptu "ekonomije ljudskih prava" - modelu koji ljudska prava i zaštitu planete postavlja u samu srž ekonomskih politika - objašnjava Strahinja za Kurir.

Strahinja Trivković je inače student osnovnih studija na jednom od najprestižnijih univerziteta u Francuskoj - Audencia Business School u Nantu. Iako je bio prihvaćen na najprestižnije univerzitete u SAD, okrenuo se, kako kaže, Evropi zbog odluka aktuelne američke administracije protiv međunarodnih studenata, koje su mu uskratile osvojene stipendije.

Konferencije na kojima je Strahinja učestvovao su organizovane 10. i 11. decembra. Foto: Privatna arhiva

Audencia Business School članica je prestižne mreže Grandes Écoles i svrstava u sam vrh, odnosno u top 1 odsto najboljih univerziteta na planeti.

Strahinja je inače 2024. od strane Srpske akademije nauke i umetnosti zvanično proglašen za najuspešnijeg srednjoškolca Srbije.

Dobitnik je prestižne Svetosavske nagrade za 2024. godinu, uručene u januaru 2025. godine, kao najvišeg nacionalnog priznanja za izuzetne rezultate i doprinos obrazovanju i nauci. Proglašen je i za najboljeg mladog diplomatu i delegata na planeti za 2025. godinu, na takmičenju najboljih diplomata održanom u Kuala Lumpuru, Malezija, u februaru 2025. godine, kao i u sedištu UN u Njujorku, SAD, u martu iste godine.

Foto: Privatna arhiva

Između ostalog dobitnik je i priznanja kraljevske porodice Karađorđević za 2025. godinu, namenjenog najuspešnijim srednjoškolcima Srbije, čemu prethodi njegov besprekoran uspeh tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja, Vukove diplome, kao i titula đaka generacije Treće beogradske gimnazije.

Ukupno ima preko 160 nacionalnih i međunarodnih priznanja osvojenih na najprestižnijim naučnim olimpijadama, takmičenjima, konferencijama, smotrama i samitima širom sveta. Njegovi uspesi obuhvataju oblasti matematike, fizike, hemije, biologije, geografije, održivog razvoja, ekologije, ekonomije, preduzetništva, naučno-istraživačkog rada, inovacija, diplomatije, međunarodnih odnosa, javnog govorništva, debate, jezika i mnogih drugih disciplina.

Strahinja ima preko 160 nacionalnih i međunarodnih priznanja Foto: Privatna Arhiva

Ovaj mladi Srbin volontirao je u organizacijama poput Ujedinjenih nacija, UNICEF, UNESCO, Svetskog ekonomskog foruma, Svetske mreže mladih lidera i drugih i upravo kao rezultat tog angažmana, postao je mladi ambasador Srbije i predstavljao našu zemlju na ova dva izuzetno značajna događaja u Ženevi.

- Sva ova pitanja u potpunosti su u domenu mojih interesovanja i znanja - veštačka inteligencija, održivi razvoj, ekologija, diplomatija, geopolitika i aktuelne svetske krize - te je bilo izuzetno značajno o njima diskutovati sa vodećim svetskim liderima iz UN, predstavnicima država širom sveta, ministrima, kao i akterima civilnog, nevladinog i privatnog sektora. Znanja, kontakti i iskustvo koje sam tom prilikom stekao apsolutno su neprocenjivi i predstavljaju tek početak - dodaje on.

Cilj mu je da se jednog dana vrati u Srbiju. Foto: Privatna Arhiva

Njegovi planovi usmereni su ka inovacijama u oblastima veštačke inteligencije i održivog razvoja kroz privatni sektor, zbog čega se i opredelio za najkvalitetnije studije ekonomije, finansija i biznisa, uz fokus na međunarodnu diplomatiju.

Glavni cilj mu je da se jednog dana vrati u Srbiju.