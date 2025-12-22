Slušaj vest

Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao je Кonkurs za stipendiranje do 1.111 najboljih studenatazavršne godine osnovnih i integrisanih akademskih studija i do 500 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2025/26. godinu.

Кonkurs je otvoren do 26. januara, a prijave se podnose elektronskim putem posredstvom usluge eTalenti, na portalu eUprava. Detaljne informacije o samom Кonkursu i uslovima možete pogledati na sajtu Fonda za mlade talente: www.fondzamladetalente.gov.rs

Stipendije će biti dodeljene prema naučno-obrazovnom, odnosno umetničko obrazovnom polju. Broj stipendija po poljima je određen analizom podataka o broju upisanih budžetskih studenata na pretposlednju godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija i analizom podataka o broju upisanih budžetskih studenata na master akademske studije.

Stručna praksa u javnom sektoru

U okviru sveobuhvatne reforme Fonda, pored digitalizacije, nastavljen je i program karijernog razvoja - "Talenti u javnom sektoru".

U okviru ovog programa, stipendisti "Dositeje" imaju obavezu obavljanja plaćene stručne prakse u javnom sektoru u minimalnom periodu od tri meseca sa mogućnošću produžetka do 9 meseci, uz podršku karijernog savetnika Fonda i u skladu sa svojim zvanjem.

Od početka realizacije ovog programa u njega je uključeno više od 1500 stipendista.

Fond za mlade talente nalazi se u sastavu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i od 2008. godine se bavi razvojem mladih talenata. Do danas je kroz Fond dodeljeno više od 40.000 stipendija i nagrada izuzetnim studentima i učenicima srednjih škola, navdeno je u saopštenju Fonda za mlade talente.