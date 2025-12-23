Slušaj vest

Botanički specijalni vrt Hamburg-Vandsbek, tradicionalno, već više od dve decenije, proglašava otrovnu biljku godine. Za 2026. godinu, ova sumnjiva čast pripala je upravo običnom pasulju (Phaseolus vulgaris), mahunarki koja se redovno konzumira u Srbiji.

Ovaj izbor je, u ovogodišnjoj selekciji, nadmašio čak i poznate otrovnice kao što su brugmansija, kukurek i likovac.

Ovaj iznenađujući izbor, kako navodi nemački magazin "Kraut und Rueben", ima cilj da podigne svest o važnosti pravilne termičke obrade pasulja.

Razlog leži u fazinu, toksinu prisutnom u sirovom pasulju, koji dovodi do zgrušavanja crvenih krvnih zrnaca i, u većim dozama, može biti smrtonosan. Simptomi trovanja, uključujući mučninu, bol u stomaku, povraćanje i dijareju, obično se javljaju dva do tri sata nakon konzumiranja. Takođe, prisutan je i lektin, poznat i kao "antinutrijent", koji ometa apsorpciju hranljivih materija.

Međutim, dobra vest je da se fazin u potpunosti neutrališe termičkom obradom u trajanju od najmanje 15 minuta na temperaturi od 100 stepeni Celzijusa. Nedostatak pažnje prilikom kuvanja može imati neprijatne, pa čak i opasne posledice.

Kurir.rs/ Politika

