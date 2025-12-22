Vozili smo se, sve je bilo super, a onda - udarac! Magla! Kada sam otvorio oči...: Potresna ispovest čoveka koji je pukom srećom izbegao smrt!
Jedan običan put. Bez žurbe, bez loših slutnji. Razgovor, pogled kroz prozor, fabričke hale koje prolaze pored vas. I onda - trenutak koji sve prekida. Sekunda nepažnje, zvuk sudara i tišina posle koje više ništa nije isto.
Saobraćajna nesreća koja se dogodila 13. decembra još jednom je podsetila koliko je život krhak i koliko je malo potrebno da jedna naočigled obična vožnja promeni apsolutno - sve!
U toj nesreći učestvovao je Hristijan, koji je tek nakon što se sve završilo shvatio koliko su sekunde odlučivale o sudbini njegove porodice.
- Krenuli smo, sve je bilo super. Gledali smo u prolazu fabrike, sve je bilo super. Nismo ni slutili šta će biti. A onda se ubrzalo. Samo sam čuo "bum". Kada sam otvorio oči, video sam maglu. Sve je puklo. Prvo sam gledao svoje i pokušavao da što pre izađemo iz auta - ispričao je Hristijan na Tiktoku gde ima profil "hristijan740".
Na mesto nesreće ubrzo su stigli hitna pomoć i policija, a povređeni su prevezeni u bolnicu u Zaječaru. Šok i stres bili su ogromni, ali ono najvažnije - svi su preživeli.
- Posle toga smo se smirili. Svi smo dobro - i otac i sestra - rekao je Hristijan, zahvalivši se svima koji su pokazali brigu i podršku, a posebno svojoj devojci i njenim roditeljima.
- Ovo nećemo nikada zaboraviti. Auto se može kupiti, ali život ne može. Pazite šta radite! - poručio je Hristijan objavivši fotografije smrskanog auta i podsetivši sve one koji svakodnevno sedaju za volan da u saobraćaju nema "samo trenutka", jer upravo taj trenutak može zauvek promeniti sve.