Jedan običan put. Bez žurbe, bez loših slutnji. Razgovor, pogled kroz prozor, fabričke hale koje prolaze pored vas. I onda - trenutak koji sve prekida. Sekunda nepažnje, zvuk sudara i tišina posle koje više ništa nije isto.

Saobraćajna nesreća koja se dogodila 13. decembra još jednom je podsetila koliko je život krhak i koliko je malo potrebno da jedna naočigled obična vožnja promeni apsolutno - sve!

Hristijan je objavio fotografije sudara i poslao snažnu poruku. Foto: Tik Tok Printscreen/hristijan740

U toj nesreći učestvovao je Hristijan, koji je tek nakon što se sve završilo shvatio koliko su sekunde odlučivale o sudbini njegove porodice.

- Krenuli smo, sve je bilo super. Gledali smo u prolazu fabrike, sve je bilo super. Nismo ni slutili šta će biti. A onda se ubrzalo. Samo sam čuo "bum". Kada sam otvorio oči, video sam maglu. Sve je puklo. Prvo sam gledao svoje i pokušavao da što pre izađemo iz auta - ispričao je Hristijan na Tiktoku gde ima profil "hristijan740".

Ništa nije slutilo da će do nesreće doći. Foto: Tik Tok Printscreen/hristijan740

Na mesto nesreće ubrzo su stigli hitna pomoć i policija, a povređeni su prevezeni u bolnicu u Zaječaru. Šok i stres bili su ogromni, ali ono najvažnije - svi su preživeli.

- Posle toga smo se smirili. Svi smo dobro - i otac i sestra - rekao je Hristijan, zahvalivši se svima koji su pokazali brigu i podršku, a posebno svojoj devojci i njenim roditeljima.

Nakon sudara auto je bio potpuno smrskan. Foto: Tik Tok Printscreen/hristijan740