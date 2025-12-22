Slušaj vest

Veljko Miljanić (46) iz Užica živeo je i radio kao softverski inženjer u Americi 13 godina, a onda mu je sinula ideja da napravi besplatnu aplikaciju za učenje azbuke. Nakon toga doneo je odluku da se preseli u Srbiju i troje dece odgaja u rodnoj zemlji!

Isto toliko radio je i na samoj izradi aplikacije, koja je namenjena deci uzrasta od četiri do sedam godina, a u koju je uloženo mnogo truda. Ideja se rodila nakon što je Crkva Svetog Save u Sijetlu, gde je živeo sa porodicom, organizovala školu srpskog jezika, što je bio značajan događaj za Srbe u Sijetlu.

Značajno za srpsku decu u svetu

- Moje dve ćerke su krenule u tu školu i pomislio sam kako bi bilo zgodno da nađem neku aplikaciju gde mogu da nauče. U tom trenutku bilo je svega nekoliko aplikacija, bazičnih, nisam našao ono što bi njima bilo zgodno. Video sam potrebu da to napravim kao nešto značajno za svu srpsku decu u svetu, ali i u Srbiji. To je važno i za očuvanje našeg kulturnog identiteta, jer je ćirilica prvo srpsko pismo i uopšte od značaja za našu kulturu. Delovalo je baš kao dobra prilika - objašnjava za Kurir Miljanić.

Veljko se posle 13 godina vratio iz Amerike i napravio besplatnu aplikaciju za učenje azbuke Foto: Privatna arhiva

Postavio je visoke kriterijume i ciljao je na aplikacije za engleski jezik koju prave ozbiljne firme.

- Izrada je trajala tri godine sa pauzama, jer je bilo i selidbe, pa se to rasteglo. Nije to bilo tako prosto, rasteglo se jer je to bio visok nivo aplikacije. Želeo sam lepu grafiku, profesionalno snimljen glas, sve to je zapravo teže - priča nam on.

Aplikacija za učenje azbuke Foto: Privatna arhiva

U aplikaciju i njenu izradu Veljko je uložio 1.500 evra, a najveći trošak je njegovo vreme koje je uložio.

- Za to vreme sam mogao da primam platu, ali sam smatrao da je to značajno i da treba da se uradi. Uradio sam najbolje što sam mogao. Postoji možda desetak aplikacija koje su namenjene učenju azbuke i ćirilice, ali ovo je jedina ozbiljna - ponosan je Miljanić.

Aplikacija za učenje aubuke Foto: Privatna arhiva

Aplikacija "Učimo azbuku" ima cilj da deci kroz igru olakša učenje srpske ćirilice, kako čitanje tako i pisanje. Sastoji se od raznovrsnih mini-igara i zadataka koji uključuju prepoznavanje slova, pisanje slova, identifikaciju početnog slova u reči, povezivanje slova u reč, čitanje i pisanje reči.

Besplatno i dostupno

Korisnici su, kako kaže Veljko, uglavnom zadovoljni.

- Često dobijam super komentare, najviše volim da čujem komentar deteta. Sviđa im se i traže od roditelja da igraju, a istovremeno i uče, mnoge interesuje i šta je na kraju mape. Zadovoljan sam reakcijama i mislim da je ovo jedan uspešan projekat. Ideja je bila da to bude dostupno i besplatno kako bi što više korisnika moglo da igra i uči, hteo sam da ljudi vide da je neko spreman da uradi nešto kvalitetno za svoj narod, i to mi je bio cilj. Mojoj deci se sviđa, igrala je najmlađa ćerka, a pomoću aplikacije naučila je azbuku - naglasio je Miljanić, koji se nakon 13 godina rada u IT sektoru iz Amerike vratio pre tri godine u Srbiju.

Činjenice/ O aplikaciji

- deca kroz igru uče da čitaju i pišu ćirilicu

- aplikacija se sastoji od mnoštva kratkih i raznovrsnih video-igara

- deca uče da prepoznaju oblike slova

- pisanje slova

- povezivanje glasova u reč

- pisanje reči

- pronalaženje slova koja nedostaju u reči

- aplikacija sadrži 290 reči

Odlučio je da se vrati u domovinu zbog porodice i prijatelja, i nije se pokajao.

- Bilo mi je važno da odgajam i vaspitavam decu u Srbiji, a s druge strane, i roditelji stare i njima je potrebna nega, ali i da viđaju unuke. Sebe vidim ovde u penziji. Dosta ljudi se vraća, nije to redak slučaj. Što se tiče primanja, bio sam zadovoljan i tamo, a zadovoljan sam i ovde, jer su u softverskoj industriji primanja dobra - navodi on.

Kaže da su u Americi veće šanse za karijerno napredovanje u velikim kompanijama, ali da je objektivni deo prelomio da se on i supruga sa decom presele u Beograd.