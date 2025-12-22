Slušaj vest

Narednih dana čeka nas promena sinoptike uz padavine koje će biti u obliku kiše, susnežice i snega, najavljuje meteorolog amater Marko Čubrilo.

- Zatim nas nekoliko dana čeka suvo i hladno vreme, dok je na prelasku stare u novu godinu moguće pogoršanje uz padavine i jače zahlađenje. Modeli i dalje drže signal za relativno hladan januar - naveo je Čubrilo na Fejsbuku.

U utorak sledi, objašnjava Čubrilo, jačanje uticaja Sredozemnog ciklona dok će sa severoistoka početi polako da se spušta hladan vazduh:

U utorak sledi jačanje uticaja Sredozemnog ciklona. Foto: Youtube/24 sedam TV, Shutterstock

- Krajem dana na zapadu i severu moguća slaba kiša ponegde. Dnevni maksmumi od +2 do +10 stepeni Celzijusa.

U sredu i četvrtak biće oblačno, vetrovito i hladno, ponegde uz padavine.

- Nad Slovenijom, zapadom Hrvatske, Gorskim Kotarom, planinama BiH, planinama severa Crne Gore kao i na istoku Srbije padaće uglavnom sneg, dok će nad ostalim predelima biti kiše, susnežice i snega, uz ređe formiranje snežnog pokrivača visine do oko 6 cantimetra - kaže on.

Znatno veće akumulacije snega se očekuju nad Slovenijom, Gorskim Kotarom kao i na istoku Srbije i tamo će ponegde biti i oko 35 centimetra snega.

- Duvaće jak vetar, na severu Jadrana jaka i olujna bura, dok će na kopnenim delovima biti severoistočni vetar. U Srbiji će duvati jaka, hladna, košava i ovog puta će nam hladnoća stizati sa istoka iz Vlaške nizije u Rumuniji. U petak postepen prestanak padavina i slabljenje vetra tako da bi zatim do oko 29.12. bilo suvo i umereno hladno.

Noću se može očekivati slabi mraz, a dnevni maksimumi kretaće se od +1 do +6 stepeni Celzijusa:

- Oko 29.12. se otvara mogućnost za nov, jači, hladan prodor uz razvijanje ciklona negde od juga Jadrana do Jonskog mora. Time bi početkom 2026. usledilo jače zahlađenje uz sneg nad celim regionom.

Za ovakvu sinoptiku, kaže Čubrilo, potreban je "idealan upadni ugao hladnog vazduha i aktivacija Sredozemlja" inače sve može proći uz suvo zalađenje i mraz. Kako je ovaj period sa prognostičke tačke gledišta još jako daleko operatni proračuni jako variraju i tako će biti bar još 4-dana.